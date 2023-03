Rugby : la mairie de Paris dévoile son dispositif pour la Coupe du monde 2023

La mairie de Paris a présenté vendredi 17 mars le dispositif qui sera mis en place pour accueillir près de 10.000 fans sur la place de la Concorde (8e) à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, qui se tient du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre.

L'ovalie célébrée. Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports, a présenté ce vendredi le dispositif mis en place par la Ville pour accueillir près de 10.000 fans sur la place de la Concorde (8e) à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023.

Installé sur la partie est de la place de la Concorde entre le Jardin des Tuileries et le centre de la place, le «Village Rugby», prévu pour accueillir près de 10.000 fans, sera constitué d'une zone d'animations et de promotion du rugby. Dans le détail, il proposera la retransmission des rencontres de la compétition, ainsi que des démonstrations et des ateliers rugby sur site.

© Ville de Paris - Visuel non contractuel

«Je suis particulièrement fier de pouvoir accueillir en plein cœur de Paris ce village qui incarnera la ferveur nationale et parisienne autour du rugby ! Il est essentiel pour nous de proposer aux Parisiennes et Parisiens, mais aussi à tous les touristes et supporters, un lieu de festivités à la hauteur de ce grand événement sportif international. Il sera le reflet de nos ambitions en termes d'inclusivité, d'éco-responsabilité et d'organisation à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024», a expliqué Pierre Rabadan.

Un village en forme de ballon de rugby

Pour coller à l’événement, le village a pris la forme ovale d’un ballon rugby. Selon la municipalité, le lieu a pour ambition de représenter «l’union sportive et festive véhiculée par le rugby». Il sera ouvert tous les jeudis lors des matchs de l’Equipe de France, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches du tournoi entre 14h et 23h30.

© Ville de Paris - Visuel non contractuel

La mairie de Paris a dévoilé une multitude d’animations sportives et culturelles qui y seront proposées lors de la compétition. Elle a notamment évoqué des démonstrations, des ateliers rugby, des concerts, des jeux mais aussi des rencontres avec des athlètes et légendes de ce sport. Un espace de restauration et de convivialité a également été prévu pour cette grande fête du rugby en France.

© Ville de Paris - Visuel non contractuel

A noter que la capitale accueillera également en exclusivité la Coupe internationale de rugby-fauteuil du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023. Discipline paralympique, cette compétition sera organisée pour la première fois sur le sol français. Elle se déroulera à la Halle Carpentier (13e arrondissement de Paris) et à l'Accor Aréna (12e arrondissement de Paris) pour les phases finales.

Le calendrier des Bleus en phase de groupes

Pour rappel, les Bleus ont été placés dans le groupe A de cette compétition.

Ils auront le calendrier suivant en phase de groupes :

- France-Nouvelle Zélande : vendredi 8 septembre à 21h en match d’ouverture au Stade de France à Paris.

- France-Uruguay le jeudi 14 septembre à 21h au stade Pierre-Mauroy à Lille.

- France-Namibie le jeudi 21 septembre à 21h au stade Vélodrome à Marseille.

- France-Italie le vendredi 6 octobre à 21h au Parc OL à Lyon.