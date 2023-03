Formule 1 : Sergio Pérez s'impose en Arabie saoudite, doublé pour Red Bull

Sergio Pérez, parti en pole position, a remporté le Grand Prix Formule 1 d'Arabie saoudite, ce dimanche, à Djeddah, devant son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen.

Red Bull frappe fort. Deux semaines après son doublé à Bahreïn, l’écurie autrichienne a récidivé avec la victoire de Sergio Pérez devant Max Verstappen, dimanche lors de la deuxième manche de la saison 2023 de Formule 1 en Arabie saoudite.

Parti en pole position et deuxième deux semaines plus tôt, le Mexicain, doublé au premier virage par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), finalement quatrième après avoir reçu deux pénalités, a rapidement repris les commandes pour ne plus les lâcher.

Bonne opération pour Mercedes

«On a vraiment fait le travail dans le premier relais. La safety car a un peu changé la donne mais on a remis du rythme après. J'étais proche de la victoire l’an dernier (il avait terminé 4e, ndlr) et cette fois-ci, je le fais. L’équipe a fait un travail incroyable, s’est réjoui Pérez qui s'adjuge sa cinquième victoire en F1, la quatrième avec Red Bull. On a géré tous nos problèmes mécaniques. On va continuer à attaquer fort, l’important est d’avoir assuré ce doublé aujourd’hui. On a encore du travail à faire sur nos départs, on doit les améliorer.»

Son coéquipier, parti en 15e position, a effectué une impressionnante remontée, notamment grâce à l'intervention de la voiture de sécurité en début de course. Le Néerlandais termine deuxième et conserve la tête du championnat du monde des pilotes après avoir repris… à Pérez, le point du meilleur tour au dernier moment.

Red Bull a donc confirmé sa supériorité. Au classement des constructeurs, l'écurie autrichienne, championne du monde en titre, a déjà creusé un gros écart de 49 points avec ses premiers poursuivants, Aston Martin et Mercedes.

Derrière Red Bull, Mercedes est la grande gagnante de la journée, avec les troisième et cinquième places des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, juste devant les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc.

Côté tricolore, les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly rentrent dans les points, avec les huitième et neuvième places, tandis que le Danois Kevin Magnussen (Haas) complète le Top 10 après avoir doublé le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en toute fin de course.