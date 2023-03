Ligue 1 : l'OM stoppe Reims, le PSG encore battu par Rennes, Monaco se relance… Ce qu’il faut retenir de la 28e journée

L'OM a mis fin à la folle série de succès en championnat de Reims (1-2), le PSG a encore été battu par Rennes (0-2) alors que Lens a enchaîné un nouveau succès lors de la venue d’Angers (3-0) et que Monaco s’est relancé à Ajaccio (0-2). Voici ce qu’il faut retenir de la 28e journée de Ligue 1.

Lyon-Nantes : 1-1

Lyon tourne toujours au ralenti. Accroché par Nantes au Groupama Stadium (1-1), le club rhodanien a enchaîné un 3e match nul consécutif. Menés seulement quelques minutes après le coup d’envoi, après un but contre son camp de Castello Lukeba (3e), les hommes de Laurent Blanc ont égalisé grâce à Alexandre Lacazette (24e). Mais ils ont ensuite buté sur la défense nantaise et n’ont pas réussi à faire la différence pour s’imposer. Avec ce match nul, l’OL fait du surplace au milieu de tableau (10e), alors que Nantes (14e), qui restait sur trois défaites d’affilée, a pris un point précieux dans la lutte pour le maintien.

Toulouse-Lille : 0-2

Lille se relance. Après deux matchs nuls consécutifs, le Losc a renoué avec la victoire à Toulouse (0-2). Dans un match accroché et indécis, le club nordiste a pris le meilleur sur le TFC dans les dernières minutes avec une tête à bout portant d’Alexsandro (85e) avant que Mohamed Bayo ne profite d’une erreur de la défense toulousaine pour sceller le succès des Dogues au bout du temps additionnel (90e+11). Grâce à cette victoire, Lille reste en bonne position pour décrocher une qualification européenne, alors que Toulouse est toujours dans le ventre mou du classement (12e).

Lens-Angers : 3-0

Il faudra bien compter avec Lens jusqu’à la fin de la saison. Les Sang et Or ont enchaîné une nouvelle victoire convaincante lors de la venue d’Angers (3-0). Après un premier quart d’heure compliqué, ils ont déroulé face à la lanterne rouge en ouvrant le score peu avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de leur capitaine Seko Fofana (26e). Dans la foulée, Loïs Openda a doublé la mise (30e) avant d’inscrire un doublé en début de seconde période (46e), une semaine après son triplé. Avec cette victoire, Lens a engrangé trois nouveaux points importants dans la course au podium. De son côté, Angers, bon dernier avec seulement dix points, ne devrait plus pouvoir échapper à une relégation en Ligue 2.

Ajaccio-Monaco : 0-2

Monaco regoûte au succès. Sur une série de trois rencontres sans victoire, le club de la principauté a renoué avec le succès à Ajaccio (0-2). Les Monégasques n’ont pas réalisé leur meilleur match de la saison face à des Corses réduits à dix en début de seconde période avec l’expulsion de Cyrille Bayala (53e), mais ils ont assuré l’essentiel grâce à l’opportunisme de Wissam Ben Yedder (27e) et le réalisme de Krépin Diatta en fin de match (84e). Et cette victoire permet aux hommes de Philippe Clement de rester dans la course à la Ligue des champions et maintient Ajaccio dans la zone rouge à dix journées de la fin de la saison.

Strasbourg-Auxerre : 2-0

Strasbourg se donne de l’air. Une semaine après son match nul arraché à Marseille (2-2), le club alsacien a dominé Auxerre à domicile (2-0). Les joueurs de Frédéric Antonetti ont rapidement pris les devants sur un tir de Gerzino Nyamsi, qui a terminé au fond des filets avec l’aide poteau (5e). Et après avoir vu son pénalty détourné par le gardien auxerrois (21e), Habib Diallo a assuré la victoire de son équipe en fin de match (86e). Avec ce succès, Strasbourg (15e) prend quelque peu ses distances avec la zone rouge. En revanche, Auxerre (17e) connaît un coup d’arrêt après une série de six matchs sans défaite et reste premier relégable avec un point de retard sur Brest.

Troyes-Brest : 2-2

Un résultat qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Troyes et Brest se sont quittés sur un match nul au terme d’une rencontre à rebondissements (2-2). Pierre Lees-Melou avait ouvert le score à la demi-heure de jeu (30e), mais l’Estac a renversé le match en quatre minutes avec des frappes de Renaud Ripart (34e) et Rony Lopes (38e). A un quart d'heure de la fin, Romain Del Castillo a égalisé sur pénalty (74e). Au classement, Troyes reste dans la zone de relégation (18e), alors que Brest (16e) ne compte qu’un point d’avance sur le premier relégable Auxerre.

Montpellier-Clermont : 2-1

Et de six pour Montpellier ! Le club héraultais a enchainé un 6e match consécutif sans défaite avec sa victoire contre Clermont (2-1). Menés au score, après le 4e but de la saison de Saïf-Eddine Khaoui (32e), les Montpelliérains, réduits à dix dans les dernières minutes après l’expulsion de Jordan Ferri (90e), ont renversé la formation clermontoise grâce à un doublé d’Ely Wahi (61e, 73e). Avec cette 3e victoire d’affilée, Montpellier remonte au 11e rang, dépassant Clermont qui a rétrogradé à la 13e place.

Nice-Lorient : 1-1

Didier Digard est toujours invaincu sur le banc de Nice. Mais le club azuréen a concédé un 3e match nul consécutif en championnat face à Lorient (1-1). Les Niçois ont été surpris à la demi-heure de jeu par les Lorientais et Bamo Meïté (30e). Mais à force de pousser, ils sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Gaëtan Laborde (1-1) sans réussir à décrocher la victoire. Au classement, les deux équipes restent à égalité à la 7e et 8e place avec 44 points.

PSG-Rennes : 0-2

Décidemment, Rennes ne réussit pas au PSG cette saison. Comme au match aller (1-0), le club de la capitale a été battu au Parc des Princes par la formation bretonne, concédant son premier revers de la saison à domicile en championnat (0-2). S'ils ont eu plusieurs opportunités d'ouvrir le score, les Parisiens ont buté sur Steve Mandanda et ont été surpris juste avant la pause par Karl Toko Ekambi (45e), puis au retour des vestiaires par son ancien joueur Arnaud Kalimuendo (48e). Le club de la capitale occupe toujours la tête du classement, mais il est encore loin d'être assuré du titre de champion de France. De son côté, Rennes, qui restait sur deux matchs sans victoire, peut encore croire à une place européenne en fin de saison.

Reims-Marseille : 1-2

L’OM a mis fin à la folle série d’invincibilité de Reims (2-1), qui connait sa première défaite depuis 19 matches. Grâce à un doublé d'Alexis Sanchez (16e, 29e), les Marseillais ont réussi à venir à bout des joueurs de Will Still qui avaient ouvert le score grâce au Nigérian Folarin Bologun (13e). Avec cette victoire, Marseille repasse devant Lens, désormais 3e au classement de Ligue 1. Les Olympiens sont deuxièmes à sept points derrière le PSG