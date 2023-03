Equipe de France : Mike Maignan numéro 1, le choix du capitaine… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps

En marge du premier jour de rassemblement de l’équipe de France avant le début des éliminatoires de l’Euro 2024, vendredi, contre les Pays-Bas, Didier Deschamps s’est présenté, ce lundi, en conférence de presse et il a évoqué le choix du futur capitaine mais aussi confirmé Mike Maignan comme gardien numéro 1. Voici ce qu’il faut retenir de sa prise de parole.

Le choix du capitaine

«Je vais utiliser les premiers jours de ce rassemblement pour en discuter avec les joueurs concernés. Evidemment Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs. Vous en saurez plus jeudi, la veille du match contre les Pays-Bas. Kylian est quelqu'un de très habile dans la communication. Je ne peux pas en dire plus, car je n’ai pas encore décidé. (…) Ce n’est pas anodin d’être capitaine des Bleus. Surtout après Hugo Lloris qui a fait 10 ans, il y a une responsabilité à avoir, dans le groupe, le fonctionnement, cela doit se faire naturellement.»

La hiérarchie des gardiens

«Evidemment, le poste de numéro 1 sera occupé par Mike Maignan. Après je dois avoir des discussions aussi et il y aura une hiérarchie pour le numéro 2 et le numéro 3, car c’est important d’en avoir une. Là aussi, cela passe par des discussions que je vais avoir avec les trois gardiens (Mike Maignan, Alphonse Areola, Brice Samba). Mais Mike aura cette responsabilité d’être le numéro 1 sur ce rassemblement.»

Le système utilisé

«Le système avec Antoine Griezmann au cœur du jeu, comme à la Coupe du monde, peut être à nouveau utilisé, mais il peut aussi être modifié. Antoine a cette capacité de pouvoir être milieu offensif et d’être intégré dans le milieu de terrain de par son volume de jeu. Ce sont des ajustements à avoir. Tout dépend avec qui il est associé. On a fait de bonnes choses durant la Coupe du monde, c’est évidemment une option intéressante. Depuis la Coupe du monde, il a eu l’occasion de jouer dans cette position en club, ou comme 2e attaquant. Ça reste une bonne option pour nous.»

Le début des éliminatoires

«Le match de vendredi va arriver vite. Et on va directement entrer dans le vif du sujet avec la qualité de notre premier adversaire. Il n’y a jamais de marge au niveau international, il faudra être performant d’entrée contre les Pays-Bas et enchaîner trois jours plus tard contre l’Irlande. On a deux matchs de haut niveau et il faut faire en sorte dès le départ d’être obnubilé par l’objectif de se qualifier, ne pas penser qu’on l’est déjà. Il faudra faire beaucoup d’efforts pour atteindre l’objectif de se retrouver à l’Euro en Allemagne.»

La transformation de Randal Kolo Muani

«Il est plus reconnu à l'extérieur qu'en France, et forcément sa présence à la Coupe du monde joue en sa faveur. Il a continué sa progression pour confirmer avec son club (Eintracht Francfort). Evidemment, il a encore plus d’arguments en sa faveur pour être titulaire qu’il en avait avant la Coupe du monde.»