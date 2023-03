Ligue 1 : le calendrier du PSG pour la fin de la saison

Toujours en tête de la Ligue 1, avec 7 points d’avance sur l’OM, le PSG va devoir bien négocier sa fin de saison pour espérer décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire.

Rien n’est encore acquis pour le PSG. A dix journées de la fin de la saison, le club de capitale occupe toujours la tête de la Ligue 1 avec 7 points d’avance sur Marseille, mais sa marge de manœuvre s’est réduite après sa nouvelle défaite concédée face à Rennes (0-2) et la victoire de l’OM à Reims (1-2). Eliminés en 8e de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier, plus que décevants depuis le début de l’année 2023 avec sept défaites concédées toutes compétitions confondues, vont devoir vite se remobiliser pour espérer décrocher le 11e titre de champion de France de l’histoire du club parisien.

Lyon, Nice et Lens après la trêve internationale

Et tout pourrait se jouer après la trêve internationale avec trois rendez-vous très relevés : la réception de Lyon, un déplacement à Nice et la venue de Lens. Autant de rencontres importantes que Paris va devoir parfaitement négocier pour ne pas voir le doute s’installer encore un peu plus et ses concurrents se rapprocher au classement. Si le PSG parvient à faire le plein de points, il ferait un grand pas vers le sacre. Car la suite s’annonce beaucoup plus abordable avec Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont.

Mais Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront rester méfiants et ne pas prendre trop à la légère ces équipes, dont plusieurs jouent leur survie en Ligue 1 et donneront tout pour se sauver. Ils savent donc ce qu’il leur reste à faire pour s’éviter une énième désillusion et conquérir ce titre de champion. Et dans ce sprint final, l’adversaire le plus redoutable pour le PSG est peut-être lui-même.

Le calendrier du PSG

2 avril : PSG-Lyon

8 avril : Nice-PSG

15 avril : PSG-Lens

23 avril : Angers-PSG

30 avril : PSG-Lorient

7 mai : Troyes-PSG

14 mai : PSG-Ajaccio

21 mai : Auxerre-PSG

27 mai : Strasbourg-PSG

28 mai : PSG-Clermont