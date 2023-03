Real Madrid : Karim Benzema critiqué par la presse espagnole après sa prestation lors du Clasico

Karim Benzema a été la cible de la presse madrilène ce lundi matin au lendemain de sa mauvaise prestation lors du Clasico Barça-Real perdu 2-1 par les Madrilènes.

Dans l’œil du cyclone. Auteur d’une piètre prestation, comme la majorité de ses coéquipiers, contre le FC Barcelone, dimanche soir, Karim Benzema, capitaine du Real Madrid, a été très critiqué par les médias espagnols et surtout madrilènes.

AS lui a ainsi attribué un 0/10. «Invisible, une fois de plus. Rien de rien. Il ne parvient pas à contribuer à la possession en décrochant, comme il n’apparaît pas dans la surface rivale. Il est à des kilomètres de ce Benzema qui a gagné le Ballon d’Or. On le voit sans rythme, lent, mais de façon générale, il devrait pouvoir courir et jouer mieux. Si le Real Madrid le récupère, il aura un trésor, mais le club attend depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas», peut-on lire en commentaires de cette «bulle».

Marca, de son côté, s’est montré très critique envers «KB9». «Il n’est pas là. Ou en tout cas, pas comme avant. On sent qu’il n’est pas bien physiquement à cause de ses problèmes physiques et ça pèse dans le jeu et la prise de décision», lance le média espagnol.

Même son de cloche du côté de Defensa Central : «Benzema est loin de son meilleur niveau. Encore disparu au Camp Nou. […] Le Clasico était une bonne occasion pour se refaire et laisser de côté les doutes, mais il n’a pas pu faire le match qu’il souhaitait.»

Pointé du doigt depuis son retour après sa blessure qui l’a empêché de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema est désormais la cible des médias ibériques qui se posent des questions sur l’avenir du joueur sur le front de l’attaque des Merengues.