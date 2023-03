Angleterre : les footballeurs qui font le Ramadan autorisés à rompre leur jeûne pendant les matchs

En Angleterre, les footballeurs de confession musulmane vont être autorisés à rompre leur jeûne de ramadan pendant les matchs, a révélé la presse britannique.

Alors que le mois de ramadan commencera ce mercredi 22 mars au soir, pour prendre fin le vendredi 21 avril, les arbitres anglais vont permettre aux joueurs musulmans pratiquants de rompre leur jeûne pendant les rencontres.

Comme indiqué par Sky Sports, la demande concerne les matchs du soir de Premier League et des divisions inférieures de l’EFL comme le Championship, la League One et la League Two.

Les joueurs en question pourront ainsi prendre, sur les arrêts de jeu, des boissons, des compléments alimentaires ou des gels énergétiques. L’objectif est de rompre le jeûne après le coucher du soleil, pendant des moments dits de «pause naturelle» au cours de la rencontre.

Les arbitres devront l’évoquer avant chaque rencontre aux équipes et joueurs concernés.

Un «Open Iftar» organisé par le club de Chelsea

A noter que le club de Chelsea avait publié un communiqué il y a quelques jours pour annoncer qu’il allait offrir un «iftar» (rupture du jeûne) à ses supporters musulmans le 26 mars prochain dans son stade de Stamford Bridge.

«Je suis ravi d’annoncer notre Open Iftar au côté du Tent Ramadan Project et nous sommes extrêmement fiers d’être le premier club de Premier League à le faire. Reconnaître le ramadan et notre communauté musulmane est un aspect crucial de notre travail de promotion de la tolérance religieuse et je me réjouis d’accueillir tout le monde le dimanche 26 mars», avait indiqué Simon Taylor, directeur de la Fondation Chelsea.