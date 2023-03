Espagne : Jorge Sampaoli déjà limogé par le FC Séville

Nommé en octobre dernier, pour succéder à Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli a été remercié, ce mardi 21 mars, par le FC Séville, seulement 14e du championnat d’Espagne.

Il sera resté moins de six mois. Jorge Sampaoli, qui avait fait son retour sur le banc du FC Séville début octobre à la place de Julen Lopetegui, a été limogé, ce mardi, par le club sévillan. Si son premier passage (2016-2017) avait été réussi, l’entraîneur argentin a connu plus de difficultés et n’a su redresser les résultats d’une équipe, battue, ce week-end, sur la pelouse de Getafe (2-0) et seulement 14e de Liga avec deux points d’avance sur le premier relégable Valence. Et le parcours en Ligue Europa, où Séville est qualifié pour les quarts de finale et affrontera Manchester United, n’a pas suffi à sauver l’ancien coach de l’OM.

Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

«Le Séville FC a mis fin au contrat de son entraîneur, Jorge Sampaoli, après la défaite de l’équipe à Getafe (2-0 dimanche) qui a remis l’équipe au bord de la relégation. Le fait que l’équipe n’ait pas réussi à sortir du bas du classement depuis son arrivée comme entraîneur et l’image offerte lors des dernières rencontres ont amené le club à prendre cette décision», a indiqué la formation espagnole dans un communiqué.

Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochaines heures. Et il devrait s’agir de José Luis Mendilibar, selon la presse espagnole. Passé par Eibar (2015-2021), ce dernier est libre depuis son renvoi d’Alavés la saison dernière. Il aura la lourde tâche de maintenir le FC Séville en Liga avec un premier match à Cadix le 1er avril.