Football : le Français Robin Le Normand bientôt sélectionné avec l’Espagne ?

Robin Le Normand, le défenseur français de la Real Sociedad, va bientôt obtenir la nationalité espagnole et devrait prochainement être sélectionné avec la Roja.

Après Aymeric Laporte, Robin Le Normand ? Agé de 26 ans, le défenseur français de la Real Sociedad, est proche d’obtenir la nationalité espagnole. De quoi le voir porter le maillot de la sélection ibérique prochainement.

Natif de Pabu dans les Côtes d’Armor et formé à Brest, le joueur avait rejoint la Real Sociedad à 19 ans pour y terminer sa formation. C’est avec le club basque qu’il a lancé sa carrière professionnelle. Et désormais, ses prestations lui permettent de prétendre à la Roja, la sélection espagnole.

Dans la liste en juin ?

Le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente a ainsi confié son intention de le convoquer, en attendant que les démarches d'obtention de la nationalité espagnole du joueur soient finalisées.

«Pour ma part, tous les papiers sont faits, mais tout a besoin de temps. Le Gouvernement, le Conseil des ministres se réunissent... Petit à petit, mais c'est sur la bonne voie», a confié Le Normand dans une interview à Movistar+.

«Il y a un mois, le directeur sportif m'a appelé, puis l'entraîneur pour me dire qu'ils m'appréciaient, a confié le Breton d’origine. Ils voulaient d'abord voir comment je le voyais. La vérité est que ce sont des moments importants et incroyables. Quand le coach t'appelle et qu'il te valorise comme il l'a fait c'est une chose importante dans la carrière d'un athlète, c'est un objectif que tous les joueurs veulent atteindre et au final c'est un privilège. Je suis très reconnaissant et maintenant je vais continuer à travailler pour être prêt pour la prochaine fois.»

Le patron de la sélection espagnole a confié qu’il l’attendait bien pour les prochaines échéances lors de l’annonce de sa première liste la semaine dernière. Il pourrait être appelé en juin prochain pour le Final Four de la Ligue des nations lors duquel l’Espagne sera opposée à l’Italie en demi-finale.

«C'est clair que je suis français, ma famille est française, mais quand on regarde ma carrière... Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant ? C'est ici, en Espagne, a détaillé Robin Le Normand. Là où j'ai été formé pour être professionnel, c'est ici, à la Real Sociedad. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il ne s'agit pas de ça non plus. Je suis très content, c'est une fierté et ce que je veux, c'est défendre ce maillot.»