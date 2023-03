Algérie-Niger, Sénégal-Mozambique, Tunisie-Libye… Eliminatoires de la CAN 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Plusieurs rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 seront diffusées jeudi 23 et vendredi 24 mars, dont Algérie-Niger et Sénégal-Mozambique entre autres. Voici le programme TV complet.

Comme l’Europe avec l'Euro 2024, l’Afrique va avoir plusieurs matchs pour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Et certains d’entre eux seront à suivre sur beIN SPORTS via MyCanal.

Ainsi, l’Algérie de Djamel Belmadi recevra le Niger alors que la Côte d’Ivoire fera face aux Comores. De leur côté, les Sénégalais, champions en titre, accueilleront le Mozambique, tandis que la Tunisie sera opposée à la Libye.

Programme TV

Ghana-Angola : jeudi 23 mars, 17h sur beIN SPORTS 1

Algérie-Niger : jeudi 23 mars, 22h sur beIN SPORTS 1

Côte d’Ivoire-Comores : vendredi 24 mars, 17h sur beIN SPORTS 1

Sénégal-Mozambique : vendredi 24 mars, 20h sur bein SPORTS Max 4

Egypte-Malawi : vendredi 24 mars, 20h45 sur bein SPORTS Max 5

Tunisie-Libye : vendredi 24 mars, 21h30 sur bein SPORTS 2

Cameroun-Namibie : vendredi 24 mars, 21h30 sur bein SPORTS Max 6

beIN SPORTS est disponible via MyCanal