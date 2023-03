Equipe de France : son rôle de capitaine, Antoine Griezmann, Noël Le Graët… ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Kylian Mbappé

Pour la première fois, Kylian Mbappé s’est présenté, ce jeudi 23 mars, devant la presse en tant que nouveau capitaine de l’équipe de France à la veille du premier match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas. Voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Son rôle de capitaine

«Un bon capitaine, c’est quelqu’un qui est avant tout tourné vers l’équipe. C’est quelqu’un qui est rassembleur, fédérateur et qui est capable d’emmener les autres dans son sillage. (…) Je vais être un capitaine tourné vers les autres. J’ai envie d’ouvrir la possibilité aux autres de s’exprimer. (…) J’ai une parole qui peut être écoutée dans le vestiaire. Il suffit de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c’est de penser au collectif, de toujours essayer d’emmener les autres dans son sillage et de tous être tournés vers le même objectif. Qu’on forme un seul groupe. (…) Chacun est libre de s’exprimer dans ce groupe. C’est ça l’équipe de France, elle n’appartient à personne.»

Didier Deschamps

«Il veut que je sois fédérateur, que j’essaie d’emmener cette équipe dans mon sillage, que je sois le lien entre la nouvelle et l’ancienne génération et que je fasse en sorte qu’on soit un groupe uni pour nous emmener vers les sommets.»

Sa réaction

«Avant tout, c’est un kiff. Je suis capitaine de mon pays. J’étais très content quand Didier Deschamps me l’a annoncé. Mais quand on laisse passer cette joie et cette émotion, c’est une nouvelle responsabilité que je vais assumer naturellement sans me mettre de pression. Cela ne va pas changer ma manière de jouer. Mais cela va peut-être changer ma manière de me comporter, car il faut être encore plus tourné vers les autres. Je vais le faire avec beaucoup de bienveillance et de positivité.»

Antoine Griezmann

«J’ai parlé avec Antoine parce qu’il était déçu, et franchement c’est compréhensible. C’est une réaction que je comprends. Je lui ai dit qu’à sa place j’aurais peut-être eu la même réaction. Il a 32 ans et a passé presque dix ans en équipe de France. Ça a été un joueur important et peut-être le joueur le plus important de l’ère Didier Deschamps. Donc c’est normal qu’il soit déçu. Je lui ai dit que je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n’ai pas. C’est quelqu’un qui est estimé et aimé de tout le groupe, donc ce serait vraiment dommage qu’on ne puisse pas bénéficier de son expérience. Mais aussi de sa joie de vivre, car c’est quelqu’un de joyeux. On va être lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et mondial.»

Kylian Mbappé comprend la déception de Griezmann au sujet du capitanat des Bleus pic.twitter.com/3o0RdUuOhy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 23, 2023

Son image

«Les gens jugent sans parfois être de l’intérieur et je n’ai pas de problème avec ça. C’est la vie d’un joueur de haut niveau ultra médiatisé. Mais je pense que les joueurs qui ont joué avec moi savent que ma première obsession est de gagner. Et je ne gagne pas tout seul. Je gagne avec l’équipe.»

Sa liberté de parole

«Pourquoi voulez-vous que cela change ? Chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo Lloris, ni comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent et je serai un capitaine différent. Je sais que mes paroles font grand bruit et c’est aussi pour ça que je m’exprime.»

Les conférences de presse

«Effectivement, on va me voir un peu plus souvent. Mais comme je l’ai dit, je veux laisser la place à toute l’équipe et il ne faut pas que je monopolise tout l’espace médiatique de l’équipe de France. Il va falloir laisser de la place aux autres. C’est comme ça que l’équipe de France a réussi à régner par le passé. Je ne pense pas que je vais venir en conférence de presse avant tous les matchs. Il est important que chaque joueur ait une place dans cette équipe.»

Noël Le Graët

«Il faut le remercier pour ce qu’il a fait, parce qu’il n’a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant il ne fait plus partie de l’actualité de l’équipe de France et de la Fédération française de football.»