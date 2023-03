Ligue 1 : voici les dates du mercato pour la saison 2023-2024

La Ligue de football professionnel a dévoilé ce jeudi 23 mars les dates des deux prochains mercatos pour la saison 2023-2024.

Ainsi, le mercato estival commencera le samedi 10 juin 2023 et s’achèvera le vendredi 1er septembre 2023. De son côté, le mercato d’hiver ouvrira le lundi 1er janvier 2024 et se terminera le mercredi 31 janvier 2024.

Pour rappel, la Ligue 1 commencera le week-end des 12 et 13 août 2023 au cours d'une saison qui marquera le passage à 18 clubs, avec donc 34 journées. En Ligue 2, la saison reprendra une semaine plus tôt, le week-end du 5 août 2023, et se terminera comme la L1, le samedi 18 mai 2024.