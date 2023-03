Ligue 1 : voici où se jouera le Trophée des champions 2023

Le Trophée des champions 2023, qui opposera le champion de France de football au vainqueur de la Coupe de France, se jouera le samedi 5 août à Bangkok en Thaïlande.

Après Israël, la Thaïlande. Alors que les deux dernières éditions ont eu lieu à Tel Aviv, le Trophée des champions 2023 se jouera, le samedi 5 août prochain, à Bangkok. Soit une semaine avant le début de la saison de Ligue 1. Cette rencontre, qui opposera le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, se disputera au stade national Rajamangala, qui est doté de 60.000 places. «La LFP est très heureuse de pouvoir offrir le meilleur du football français au public thaïlandais et faire rayonner l'image de la France dans toute la région et à l'international», a indiqué l'instance.

Depuis 2009, et dans une volonté de la Ligue nationale de football de s’ouvrir à l’international, le Trophée des champions a eu lieu au Canada (2009, 2015), en Tunisie (2010), au Maroc (2011, 2017), aux Etats-Unis (2012), au Gabon (2013), en Chine (2014, 2018, 2019), en Autriche (2016) et donc en Israël ces deux dernières années. Il va ainsi faire son retour en Asie, «un continent clé et prioritaire» dans la stratégie de développement international de la LFP.

Tenant du titre, après sa victoire en août dernier contre Nantes (4-0), le PSG détient le record de succès dans la compétition avec 11 sacres. Et le club de la capitale va tenter de défendre son bien à Bangkok. Mais éliminé en 8e de finale de la Coupe de France par l'OM, il va devoir conquérir le titre de champion.