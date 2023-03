Emiliano Martinez : le gardien a réitéré son geste obscène du mondial, cette fois avec ses co-équipiers

Pour «célébrer» leur premier match depuis leur sacre au Qatar, les Argentins ont refait à l’unisson le geste obscène qu'avait fait leur portier lorsqu’il avait reçu le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde.

Un certain sens de la provocation. Alors que l’équipe d’Argentine célébrait ce jeudi 23 mars une nouvelle fois son sacre au Qatar à l’occasion de son premier match depuis le mondial, un grand nombre de joueurs ont réitéré à l’unisson le geste obscène en plaçant entre leurs jambes la réplique du trophée du mondial.

Dans une interview à ESPN en février dernier, le gardien d’Aston Villa avait pourtant regretté ce comportement vulgaire qui avait été perçue comme une provocation envers les Bleus et les supporters français, qu’il avait qualifiés d’arrogants. «C’était stupide, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier», avait confié le joueur qui s’était également distingué en entonnant une chanson pour chambrer Kylian Mbappé avant de brandir une poupée à son effigie lors des célébrations à Buenos Aires.

L’euphorie générale ce jeudi au stade Monumental à Buenos Aires a peut-être favorisé son amnésie soudaine. Les Argentins étaient d’autant plus joyeux que le match amical face au Panama s’est soldé par une victoire 2 à 0 grâce à des buts de Thiago Almada (78') et Lionel Messi (89'), ce dernier atteignant ainsi la barre symbolique du 800e but marqué.

