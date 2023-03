Football : Julian Nagelsmann poussé vers la sortie par le Bayern Munich, Thomas Tuchel pour le remplacer ?

Selon des médias allemands, le Bayern Munich devrait se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann ce vendredi. Le club souhaiterait confier les clés à Thomas Tuchel.

Coup de tonnerre en Allemagne. Le club du Bayern Munich devrait se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann dès ce vendredi 24 mars, et c’est Thomas Tuchel qui devrait hériter de son poste, d’après les médias allemands.

Un changement de cap inattendu et surprenant. Le Bayern Munich semblait en effet satisfait du technicien de 35 ans : «je trouve que Julian est déjà très avancé. C'est un super entraîneur, qui a démontré contre Paris son excellence tactique et stratégique au plus haut niveau européen», confiait en début de semaine le président du géant bavarois Herbert Hainer au bi-hebdomadaire Kicker.

Le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, parlait encore récemment d'un «projet au long cours» avec l'entraîneur des décuples champions d'Allemagne en titre, encore en course dans trois compétitions.

Mais moins d’une semaine après ces déclarations, et à quelques jours du choc contre le Borussia Dortmund et un quart de finale de Ligue des champions contre Manchester City, les dirigeants semblaient vouloir du changement.

Des tensions au sein du groupe ?

En cause : des tensions semblaient planer au sein du groupe ces derniers mois. En effet, les relations entre Julian Nagelsmann et son capitaine Manuel Neuer s'étaient particulièrement dégradées depuis la blessure du gardien du Bayern et de l'Allemagne (fracture de la partie inférieure du genou droit) début décembre, forfait pour la Coupe du monde.

Après l'éviction de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens depuis l'été 2011 et très proche de Neuer, en janvier, le capitaine bavarois avait exprimé une colère froide dans deux entretiens à The Athletic et le Süddeutsche Zeitung. «C'est comme si on m'avait arraché le cœur», avait estimé Neuer.

La semaine dernière, lors de sa traditionnelle conférence de presse d'avant match à Leverkusen, Nagelsmann s'était également montré agacé par l'existence d'une «taupe» au sein de son groupe, après que des plans de jeu ont fuité dans l'hebdomadaire Sport-Bild.

Mauvaise saison au niveau national

A noter que sur le plan comptable, le Bayern réalise sa plus mauvaise saison depuis onze ans, avec seulement 52 points inscrits en 25 matchs disputés. Les coéquipiers de Thomas Müller se sont inclinés à trois reprises, comme dimanche à Leverkusen (2-1).

Et pour la première fois depuis la saison 2011-2012, année durant laquelle le dernier titre avait échappé à l'hégémonie bavaroise, les Munichois n'occupent pas, à neuf matchs de la fin de la saison, le fauteuil de leader, cédé dimanche au Borussia Dortmund, invaincu en Bundesliga en 2023 (neuf victoires et un match nul).

En ligue des Champions en revanche, le club réalise un sans-faute.