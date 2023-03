Moto 3 : le spectaculaire accident à l’arrivée du Grand Prix du Portugal (vidéo)

Dans la foulée de sa victoire au Grand Prix du Portugal en Moto 3, ce dimanche 26 mars, l’Espagnol Daniel Holgado a été impliqué dans un spectaculaire accident avec l’Australien Joel Kelso, qui s’est fracturé la cheville.

Des images impressionnantes. Dans la foulée de son succès au Grand Prix du Portugal en Moto 3, ce dimanche, en ouverture de la saison, Daniel Holgado a été impliqué dans un spectaculaire accident juste après avoir franchi la ligne d’arrivée. Alors qu’il célébrait la toute première victoire de sa carrière dans la catégorie, l’Espagnol a été percuté par l’arrière à grande vitesse par Joel Kelso.

L’Australien, qui a terminé à la 9e place, ne semble pas avoir vu le vainqueur du jour et a encastré sa moto dans celle de Daniel Holgado. Sous l’impact du choc, Joel Kelso s’est envolé dans les airs avant de retomber violemment sur la piste. Emmené, conscient, au centre médical, il a passé des examens, qui ont révélé une fracture de la cheville, et ne devrait pas être en mesure de participer au prochain Grand Prix, dès la semaine prochaine, en Argentine.

Medical Info Update





After an X-ray at the medical centre, #Moto3 rider #66 @joelkelso66 is confirmed to have broken an ankle. Declared unfit #PortugueseGP

— MotoGP (@MotoGP) March 26, 2023