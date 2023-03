Moto GP : Francesco Bagnaia impérial au Portugal, Johann Zarco au pied du podium

Champion du monde en titre et vainqueur de la «course sprint», l’Italien Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le Grand Prix du Portugal devant Maverick Vinales. Johann Zarco a terminé à la 4e place, alors que Fabio Quartararo a dû se contenter de la 8e position.

Qui pourra battre Francesco Bagnaia ? C’est déjà la question qui se pose à l’issue de la première course de la saison Moto GP. Déjà vainqueur, la veille, de la «course sprint», le champion du monde en titre a encore dompté la concurrence, ce dimanche, pour remporter le Grand Prix du Portugal sur le circuit de Portimao. Deuxième sur la grille de départ derrière Marc Marquez, il a seulement été surpris au départ par Miguel Oliveira et Jorge Martin. Mais il a pris la tête dès le 2e tour et il n’a plus jamais été inquiété.

Quelques instants après sa prise de pouvoir, il a été épargné par le violent accrochage survenu juste derrière lui entre Marc Marquez et Miguel Oliveira. En difficulté, l’Espagnol a tenté un improbable dépassement et a heurté Jorge Martin avant de percuter de plein fouet Miguel Oliveira dans le dos. Les deux pilotes ont chuté et ont été contraints à l’abandon, laissant s’envoler Francesco Bagnaia vers la victoire.

Tout en maitrise au guidon de sa Ducati, l’Italien a devancé l’Espagnol Maverick Vinales et son compatriote Marco Bezzecchi pour réaliser un carton plein avec 37 points empochés au terme de ce week-end en terre portugaise, où Fabio Quartararo était également très attendu. Alors que le Français restait sur deux victoires consécutives au Portugal, il a dû se contenter de la 8e place, après avoir manqué son départ en rétrogradant de la 10e à la 15e place.

«C'était vraiment un week-end compliqué. On a réussi à être assez rapide, mais on est trop loin. J'ai fait un bon départ, mais les premiers virages ont été très difficiles. On a la vitesse, mais, pour faire un dépassement, c'est impossible. Il va falloir trouver une solution sur la façon dont on utilise notre moto. Et pour l'instant, on n'a pas ces solutions. Il va falloir rester calme car le championnat est très long, mais c'est frustrant de savoir qu'on va vite sans pouvoir se battre pour les premières places», a-t-il déploré à l'arrivée.

Johann Zarco a lui été beaucoup plus à son avantage, notamment dans les derniers tours. Le Tricolore, 8e au départ, a effectué une belle remontée pour finalement terminer au pied du podium (4e). Johann Zarco, Fabio Quartararo, qui sera sûrement revanchard, et les autres pilotes auront rendez-vous dès la semaine de l’autre côté de l’Atlantique pour le Grand Prix d’Argentine.