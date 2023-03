UFC : un combattant phare met KO un rappeur lors d’un gala de boxe

Présent à un gala de boxe à Milan (Italie), le célèbre combattant de l’UFC Marvin Vettori a mis KO le rappeur Ion, également boxeur professionnel, lors d’une bagarre générale.

Le gala de boxe a viré à la bagarre générale. Ancien prétendant au titre de la catégorie middleweight de l’UFC, Marvin Vettori a récemment montré toute sa dextérité dans l’octogone en dominant Roman Dolidze sur décision unanime à l’UFC 286 à Londres. Mais il s'est aussi illustré en dehors de la cage. En fin de semaine, le combattant italien s’est rendu avec plusieurs amis à un événement du noble art, organisé à Milan (Italie), et s’est retrouvé au milieu d’une violente échauffourée.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion.





Tony's good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down.





Definitely not a good look for him. pic.twitter.com/CjuPb0DDx6

