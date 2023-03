Eliminatoires Euro 2024 : composition, arbitre, historique… Tout savoir sur le match entre l’Irlande et la France

Trois jours après sa large victoire contre les Pays-Bas (4-0), l’équipe de France se déplace, ce lundi 27 mars (20h45), en Irlande pour son deuxième match des éliminatoires à l’Euro 2024. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition de l’équipe de France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo Muani (ou Giroud), Mbappé (cap.)

Arbitre

Artur Dias sera en charge de diriger ce match entre l’Irlande et l’équipe de France. L’arbitre portugais (43 ans), qui officie dans le championnat du Portugal depuis bientôt vingt ans, a déjà été au sifflet pour des rencontres des Bleus, notamment lors des matchs amicaux contre la Serbie en septembre 2015 (victoire 2-1) et le Paraguay en juin 2017 (victoire 5-0). Et il est surtout connu pour avoir directement expulsé Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort, fin février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Naples.

Stade

La rencontre entre l’Irlande et la France se disputera à Dublin sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Et pour la venue des vice-champions du monde, l’enceinte de la capitale irlandaise, d’une capacité de 52.000 places, fera évidemment le plein, promettant une atmosphère hostile aux Bleus. Des Tricolores qui ont connu des difficultés à l’extérieur en 2022 avec une défaite au Danemark et des matchs nuls en Autriche (1-1) et en Croatie (1-1) en Ligue des nations.

Adversaire

Si la France a déjà disputé un match, l’Irlande va faire ses débuts dans ces éliminatoires de l’Euro 2024. Mais avant d’affronter les Bleus, l’équipe de Stephen Kenny est venue à bout de la Lettonie en match amical (3-2). Et alors que l’équipe de France et les Pays-Bas sont les favoris pour finir aux deux premières places du groupe B, directement qualificatives pour l’Euro 2024, l’Irlande, 48e au classement Fifa, est un outsider à prendre au sérieux. Qui plus est sur ses terres.

Historique

L’équipe de France reste sur sept matchs sans défaite contre l’Irlande (4 victoires, 3 nuls), et même sur deux succès consécutifs. Les Bleus ont éliminé les Irlandais en 8e de finale de l’Euro 2016 à Lyon, grâce à un doublé d’Antoine Griezmann (2-1), avant de battre cette équipe en mai 2018 en match de préparation à la Coupe du monde en Russie avec des buts d’Olivier Giroud et Nabil Fekir (2-0). Les Tricolores ont également remporté leurs deux dernières rencontres en Irlande, en éliminatoires de la Coupe du monde en septembre 2005 puis en barrages aller de la Coupe du monde en novembre 2009, à chaque fois sur le même score (0-1).

Diffusion TV

Cette deuxième rencontre des éliminatoires de l’Euro 2024 sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.