Ramadan : l’équipe de football du Maroc victime d'insultes racistes dans son hôtel de Madrid

Actuellement en Espagne, où elle va affronter le Pérou ce mardi en match amical, l’équipe du Maroc a été la cible d’insultes racistes émanant de plusieurs employés de son hôtel à Madrid.

L’équipe du Maroc a posé ses valises en Espagne. Après leur victoire historique, ce week-end, contre le Brésil (2-1), les Lions de l’Atlas ont pris la direction de Madrid, où ils vont affronter le Pérou, ce mardi, en match amical. Et en marge de cette rencontre, Walid Regragui et ses joueurs ont été victimes d’insultes racistes émanant de membres du personnel de leur hôtel madrilène.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux

Plusieurs photos, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent des employés dans les cuisines de l’établissement. Et ces clichés sont accompagnés de légendes à connotation ouvertement raciste envers la sélection marocaine en pleine période de ramadan.

HONTEUX !





Voici ce qu’un membre du personnel de l’hôtel où crèchent nos joueurs a publié sur son Instagram personnel :





« On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances de »





« P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts ! » pic.twitter.com/nyuLU4WbPc — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) March 27, 2023

Mise au courant, la direction de l’hôtel a fermement condamné ces actes et va fournir à la police tous les éléments dont elle dispose. «Tout d’abord, nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par ce qui s’est passé», a-t-elle écrit avant de préciser que les auteurs de ces insultes avaient été remerciés.

«Les responsables de ces images n’appartiennent pas à l'hôtel ou à la chaîne, mais ils y travaillent quand il y a des événements dans les hôtels, et ils ont déjà été licenciés, dénoncés et mis à la disposition de la police pour répondre de leurs actes», a assuré l’hôtel. L'un d'eux, âgé de 28 ans et d'origine espagnole, a d'ores et déjà été arrêté par les autorités.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur marocain a fait preuve de beaucoup de clémence et d’indulgence. «On va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne. Le meilleur exemple en cette période de Ramadan est de le pardonner et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité. Je n’ai pas plus envie d’en parler», a déclaré Walid Regragui.