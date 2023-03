Equipe de France : les mots de Kylian Mbappé après la victoire des Bleus en Irlande

Après la victoire décrochée, lundi soir, en Irlande (0-1), Kylian Mbappé était «fier» de ses coéquipiers, qui se sont employés pour enchaîner un deuxième succès consécutif dans les éliminatoires de l’Euro 2024.

Il ne pouvait pas espérer meilleur départ. Nouveau capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a remporté ses deux premiers matchs brassard des Bleus au bras avec des succès contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1) lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

A titre personnel, il a vécu deux soirées très différentes. S’il a été très en vue face aux Néerlandais avec une passe décisive pour Antoine Griezmann et un doublé, il a été beaucoup plus discret à Dublin. Parfaitement muselé par la défense irlandaise, l’attaquant du PSG n’a pas eu beaucoup d’opportunités pour se mettre en évidence.

Satisfait du résultat et de l'état d'esprit

Et bousculés par l’équipe d’Irlande, les Bleus ont su faire bloc ensemble et ont été délivrés par une magnifique frappe de Benjamin Pavard en début de seconde de période.

Satisfait du résultat et de l’état d’esprit affiché par ses coéquipiers, le natif de Bondy, qui ne s’est pas exprimé devant les journalistes, a fait part de sa fierté dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. «Il était fier de l'équipe, a indiqué Aurélien Tchouaméni. Tout le monde était fier, surtout après une victoire comme celle-ci. Ce n’est pas facile de venir gagner ici.»

Victoire importante de nos Bleus en Irlande sur un super but de Benjamin Pavard





+ points en vue de la qualification à l'Euro 2024





0-1 | #IRLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sJv3rvzMja — Equipe de France (@equipedefrance) March 27, 2023

A la mi-temps du match contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé avait déjà félicité ses partenaires pour leur première période. «Bien joué les gars. Bien joué, c’est ça ! C’est comme ça qu’on entame les matchs. Les entames de match, c’est comme ça ! On ne laisse pas respirer ! Il y a une deuxième mi-temps. La même chose, la même chose ! On ne se relâche pas. On y va, c’est comme ça les gars», avait-il lâché dans le vestiaire du Stade de France.

Kylian Mbappé et les vice-champions du monde tenteront de poursuivre sur cette lancée au mois de juin contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin).