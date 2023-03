Football : une énorme bagarre a éclaté entre les joueurs du Pérou et la police espagnole, le gardien péruvien en garde à vue

Ce lundi soir, une impressionnante altercation entre des footballeurs péruviens et la police espagnole a eu lieu, à la veille du match Maroc-Pérou à Madrid. Des joueurs auraient été emmenés au commissariat.

Scène totalement lunaire à Madrid. Une incroyable échauffourée opposant des policiers et des joueurs de la sélection péruvienne de football a eu lieu lundi soir dans la capitale espagnole.

Selon la police, les faits se sont déroulés aux alentours de 21h30 lorsque l'équipe du Pérou, qui va affronter ce mardi soir les Lions de l’Atlas, est arrivée à son hôtel où l'attendaient environ 300 supporters péruviens, certains avec des feux de Bengale.

«Les supporters ont essayé de s'approcher des joueurs et les policiers se sont interposés entre les supporters et les joueurs afin d'éviter une bousculade, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police. Un joueur a alors frappé un policier au niveau de l'œil. Ce joueur a ensuite été interpellé et emmené au commissariat (du quartier madrilène) de Chamartín.»

La Policía Nacional española ha agredido a los futbolistas internacionales de la Selección de fútbol de Perú que se concentraban en Madrid. pic.twitter.com/h3DrOb3uVa — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 27, 2023

Selon le quotidien espagnol Marca, l’altercaltion aurait commencé lorsque Yoshimar Yotun se serait rapproché des fans pour les saluer. Une action prohibée par les forces de l'ordre qui ont fortement repoussé le milieu de terrain de 32 ans, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ses coéquipiers sont alors venus l’aider.

Comunicado FPF pic.twitter.com/WQhbEpVPvt — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 28, 2023

Plusieurs joueurs ont été amenés au poste de police. Mais seul un joueur a été placé en garde à vue. Le ministère péruvien des Affaires étrangères a indiqué pour sa part qu'il s'agissait du gardien de but Pedro Gallese qui «est sorti il y a peu, sans être inculpé, du commissariat où il a été entendu et est de retour à l'hôtel de la sélection».

Dans un communiqué, la Fédération a appelé au calme et demandé à ses supporters de ne pas envenimer la situation avec les autorités espagnoles. Les autorités péruviennes «réclameront un éclaircissement des faits aux autorités concernées», a insisté le ministère dans un autre message.