JO 2024 : un homme ivre détruit quatre bateaux d’aviron à Nancy

En sortant de boîte de nuit, ce week-end, à Nancy, un homme ivre a fortement endommagé des bateaux d’aviron utilisés par des athlètes en vue d’une qualification pour les JO 2024 à Paris.

Les dégâts sont estimés à plus de 20.000 euros. Un homme alcoolisé a fortement détérioré quatre bateaux d’aviron du Pôle nautique de Nancy, dimanche matin, en sortant de boîte de nuit. Et cet acte est d’autant plus déplorable que ces bateaux étaient utilisés par au moins trois athlètes (Théophile et Valentin Onfroy, Emma Cornelis) pour s’entraîner et tenter de décrocher une qualification pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Le Pôle France a déposé plainte et s’attèle à trouver une solution de dépannage pour les athlètes, alors que deux de ces embarcations sont totalement inutilisables, a rapporté Sébastien Bel, responsable du centre d’entraînement de haut niveau nancéien, l’AFP.

Un individu sans antécédents

Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h. «Tout le monde était sur l’eau», comme l’a confié Sébastien Bel, lorsque l’homme a fait irruption à l’intérieur du hangar dont les portes étaient restées ouvertes. Il a alors fait tomber les bateaux, superposés les uns sur les autres et pesant chacun 14 kilos, avant de tenter de les remettre en place. Mais ils ont été sérieusement endommagés par la chute. Présent sur les lieux, le père d’un rameur a filmé la scène avec son téléphone portable et alerté la police, qui a arrêté l’homme à proximité de la structure.

Agé de 24 ans et sans antécédents, ce dernier, qui avait un taux d’alcool dans le sang de 1,5 gramme, a été placé en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré ne se souvenir de rien, mis à part qu’il sortait de discothèque. Libéré, il a fait l’objet d’une poursuite par ordonnance pénale délictuelle, a indiqué le procureur de la République de Nancy.