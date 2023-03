Boxe : voici comment bien s'équiper pour se lancer dans le Noble art

Discipline de plus en plus en vogue ces dernières années, la boxe anglaise accueille de nouveaux adeptes, que ce soit en compétition ou en salle pour de la remise en forme. Mais attention à bien s’équiper pour commencer.

Pour se lancer dans le Noble art, il convient d’avoir les accessoires adéquats. Voici une liste de produits indispensables pour débuter dans la boxe anglaise.

Casque de boxe decathlon

Ce casque innovant permet aux pratiquants de boxe, de se protéger intégralement la tête lors des entraînements. Il est doté d’une protection faciale qui permet de protéger le nez sans perturber le champ de vision.

Casque de boxe Decathlon Outshock, 35 €

Protège-dents venum

Le protège-dents Challenger de Venum, avec une structure de pointe en gel Nexfit, a été soigneusement conçu pour fournir l'ajustement parfait et la protection accrue de l’ensemble de la bouche. Le design personnalisé du protège-dents Challenger Venum permet d'éviter toute blessure au niveau de vos dents, vos lèvres et vos gencives.

Protège-dents Venum, 14,99 €

Bandes de boxe Everlast

Avant de penser gants de boxe, il convient d’utiliser des bandes pour se sentir beaucoup plus à l’aise. En effet, les bandes de boxe Everlast maintiennent les articulations de la main et du poignet et absorbent la transpiration pendant les entraînements.

Bandes de boxe, Everlast 8 €

Gants de boxe decathlon

Qui dit boxe, dit gants évidemment. Que ce soit pour de la compétition ou pour taper dans le sac, il est nécessaire d’avoir une paire dans laquelle on se sait bien. Décathlon, via Outshock, propose une gamme de gants de boxe idéale pour se lancer comme celle-ci. La mousse mono-densité permet un bon amorti pour celui qui frappe mais protège aussi celui qui reçoit.

Gants de boxe 100, Decathlon Outshock, 17 €

Gants de boxe Venum Contender

Parfait pour les débutants et pratiquants de body combat, les gants de boxe Venum Contender ont spécialement été conçus pour résister à tout jab, cross, hook et autre uppercut puissant. Fabriqués à partir d’un cuir synthétique premium et pourvus d’une mousse de rembourrage multi-densité, ils disposent d’une forme anatomique incurvée qui garantit un grand confort et une bonne puissance de frappe.

Gants de boxe, Venum Contender, 38,99 €

Gants de boxe Everlast

Les gants d'entrainement Everlast Spark sont destinés à la boxe amateur et à la boxe Fitness. Ils sont confortables et aérés pour rendre les séances d'entrainement agréables.

Gants de boxe Everlast, 55 €

T-shirt Under Armour

Parfait pour la pratique de la boxe en salle ou fitness, ou extérieur, il absorbe l’humidité et la sueur.

T-shirt Iso Chill Laser, Under Armour, 60 euros

Hoodie Hummel

Il y a les t-shirts mais il y a aussi les hoodies pour les frileux ou pour avoir le look «boxe». Ce sweat à capuche de chez Hummel fera l’affaire.

Hummel, Hoodie, 39,95 €

Montre connectée

Pour celles et ceux qui pratiqueraient la boxe anglaise en salle, une montre connectée peut être pratique. L’Oppo Band 2 correspondrait idéalement. Dotée d’un écran AMOLED de 1,57 pouces, elle possède une grande autonomie (jusqu'à 14 jours).

Montre connectée Oppo Band 2, 79,99 €

Brassière de protection femme decathlon

Decathlon a conçu une brassière de protection pour vous permettre de pratiquer les sports de combat plusieurs fois par semaine. Le plus de cette brassière 2 en 1 ? Les coques, qui se retirent facilement, sont amovibles pour permettre de laver la brassière facilement.

Brassière de boxe 500 2 en 1, Decathlon Outshock, 30 €

Short femme decathlon

Decathlon a conçu un short avec protection pelvienne intégrée et amovible pour les pratiquantes de boxe pieds-poings. Il convient donc à celles qui souhaiteraient se lancer dans la pratique de la boxe anglaise. Ce short s'adapte à la morphologie pour garantir une totale liberté de mouvement et est amovible pour laver le short.

Short avec protection pelvienne femme, Decathlon Outshock, 20 €

Short hommes Everlast

Le short Everlast Clifton en coton, est l’un des plus agréables pour la pratique de la boxe anglaise, également pour le pied-poing. Sobre et élégant, il est confortable grâce à sa matière coton et sa coupe décontracté.

Short Everlast Clifton, 30 €

Coquille de protection decathlon

En cas de sparring-partner, comme pour le protège-dents, il convient d’utiliser une coquille de protection pour être paré à 100%. La coquille de protection slipee Decathlon Outshock est parfaite pour se lancer.

Coquille de protection homme Slipee, Decathlon Outshock, 10 €

Chaussures de boxe anglaise decathlon

Évidemment, on ne pratique pas la boxe anglaise avec n’importe quelle paire de chaussures. Pour bien commencer, la paire de chaussures de Decathlon Outshock est top. Flexible et légère, elle est idéale pour les entraînements ou les compétitions.

Chaussures de boxe anglaise, Decathlon Outshock, 45 €

Reebok NanoX3

Adaptée pour l’extérieur et l’intérieur, elle possède une semelle intermédiaire qui intègre la nouvelle technologie «Lift & Run» de Reebok qui assure le maintien du talon pour la musculation et un amorti doux sur les sauts et lors des runs. Cette Nano X3 est accompagnée d’une mousse Floatride Energy au niveau du talon pour limiter un peu plus les impacts.

Reebok NanoX3, Reebok, 140 €

Sac Fila

Et pour mettre tout ce matériel, il vous faudra un sac. Elégant et pratique, il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et est conçu pour durer et gardera vos affaires en toute sécurité. Que vous alliez à la salle de sport, que vous fassiez des courses ou que vous ayez simplement besoin d'un sac fiable pour un usage quotidien, le sac Beypore Black Bag est fait pour vous.

Fila Beypore Noir, Fila, 20 euros

A noter que sur le site de Sporteed, site de revente en ligne de produits sportifs, vous pourrez également vous procurez des équipements pour la pratique de la boxe.