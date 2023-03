Cyclisme : trois jours après sa victoire sur Gand-Wevelgem, Christophe Laporte récidive sur A Travers la Flandre

Trois jours après sa victoire sur Gand-Wevelgem, Christophe Laporte a récidivé, ce mercredi 29 mars, en s’imposant en solitaire sur A Travers la Flandre. Le Français est sorti à quatre kilomètres de l'arrivée pour succéder à Mathieu van der Poel.

Cette fois, il a gagné tout seul. Sans besoin de personne, ni cadeau de Wout Van Aert. Trois jours après sa victoire sur Gand-Wevelgem, qui a beaucoup fait parler, Christophe Laporte a récidivé, ce mercredi, sur les routes d’A Travers la Flandre. Un succès qui ne souffre d’aucune contestation, car le Varois était bien le plus fort. Présent dans le groupe de tête, le Varois s’est extirpé à quatre kilomètres de l’arrivée pour s’imposer en solitaire, devant Oier Lazkano (2e) et Neilson Powless (3e), et devenir le 2e Français à remporter cette semi-classique 15 ans après Sylvain Chavanel (2008).

Outsider sur le tour des flandres

«C’est incroyable, c’est dur de réaliser. J’ai de la fraîcheur et j’en profite. On a vraiment une équipe très forte et ça tire tout le monde vers le haut», s’est réjoui Christophe Laporte, qui succède à Mathieu van der Poel au palmarès. Le coureur néerlandais ne s’est pas aligné au départ, tout comme Wout van Aert et Tadej Pogacar. Les trois hommes ont préféré se préserver en vue du Tour des Flandres, programmé ce dimanche, où ils seront les grands favoris.

De retour en grande forme, après un début de saison compliqué, Christophe Laporte sera, lui, un sérieux outsider, comme sur Paris-Roubaix la semaine suivante, conscient qu’il sera difficile pour lui de rivaliser avec les «3 fantastiques» pour la victoire. «Ce sera une autre paire de manches. C’est vraiment une course très difficile. Il y aura des coureurs comme Tadej Pogacar, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui sont au-dessus du lot», a-t-il confié sur la Chaîne L’Equipe. Quoi qu'il arrive, le spectacle promet d'être au rendez-vous.