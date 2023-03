Football : Luis Enrique futur successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Luis Enrique, ancien sélectionneur de l’Espagne et actuellement sans poste, s’est confié dans la presse ce mercredi 29 mars. Et il pourrait bien être le futur successeur de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City.

Il s’est longuement confié. Luis Enrique, ex-sélectionneur de l’Espagne, a accordé une interview à La Cadena Ser où il est revenu sur son mandat à la tête de la Roja et s’est défendu des critiques contre lui mais a aussi évoqué son avenir.

Et celui qui a quitté la sélection ibérique après l’élimination en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar contre le Maroc, lors d’une incroyable séance de tirs au but, a révélé son envie de retrouver un club… en Angleterre.

«J’aimerais travailler en Premier League. Je regarde plus le championnat anglais que le championnat espagnol, a confié l’ancien coach du FC Barcelone. Je regarde les grandes équipes du championnat espagnol. Je n'irai pas dans n'importe quelle équipe, mais dans une équipe capable de faire des choses importantes. Je ne me fais pas d'illusions, pour être honnête, parce qu'il y a tellement de candidats. Mais j'ai de la chance car ma vie personnelle me comble. (…) Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas en Espagne.»

Alors que son nom est évoqué pour succéder à Pep Guardiola en cas de départ, il pourrait donc rebondir chez les Citizens prochainement.

Luis Enrique a également indiqué avoir été approché par une sélection. Si beaucoup avait évoqué un appel du Brésil, ce n’est pas le cas.