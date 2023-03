Ligue 1 : quels sont les entraîneurs les mieux payés ?

Nommé à la tête du PSG l’été dernier, Christophe Galtier est l’entraîneur le mieux payé de Ligue 1, devant son homologue de l’OM Igor Tudor et Bruno Genesio (Rennes), selon L’Equipe. Voici le top 10 des coachs les mieux payés du championnat.

Si les joueurs du PSG dominent le classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1, c’est également le cas de leur entraîneur. Arrivé l’été dernier sur le banc du club de la capitale, Christophe Galtier, qui occupait la 2e place la saison dernière derrière Mauricio Pochettino, arrive largement en tête des coachs les mieux rémunérés de l’élite, avec un salaire de 665.000 euros brut par mois, selon L’Equipe. En passant de Lille (180.000 euros) à Nice (330.000 euros), puis à Paris, le technicien français a vu ses émoluments être multipliés presque par quatre.

Igor Tudor comme jorge Sampaoli

Il touche néanmoins presque moitié moins que son prédécesseur argentin, qui émargeait à 1,1 million d’euros par mois. Mais il devance très largement son homologue de l’OM Igor Tudor, 2e meilleur entraîneur le mieux payé, avec un salaire de 330.000 euros mensuels brut. Des émoluments similaires à Jorge Sampaoli, qu’il a remplacé sur le banc du club olympien. Le podium est complété par Bruno Genesio, qui a vu son salaire passer de 150.000 euros à 250.000 euros, après la prolongation de son contrat à Rennes jusqu’en 2025.

Laurent Blanc (Lyon) et Paulo Fonseca (Lille) arrivent juste derrière, touchant respectivement 230.000 euros et 220.000 euros, alors que le reste du top 10 est composé de Philippe Clement (Monaco, 200.000 euros), Antoine Kombouaré (Nantes, 200.000 euros), Franck Haise (Lens, 110.000 euros), Frédéric Antonetti (Strasbourg, 75.000 euros) et Michel Der Zakarian (Montpellier, 70.000 euros). Nommé, en septembre dernier, à Reims, 9e de Ligue 1 après avoir réalisé une série de 19 matchs consécutifs sans défaite, Will Still ferme la marche du classement avec un salaire de 18.500 euros.

Le top 10 des entraîneurs de Ligue 1 les mieux payés

1. Christophe Galtier (PSG) 665.000 euros



2. Igor Tudor (OM) 330.000 euros



3. Bruno Genesio (Rennes) 250.000 euros



4. Laurent Blanc (OL) 230.000 euros



5. Paulo Fonseca (Lille) 220.000 euros



6. Philippe Clement (Monaco) 200.000 euros



7. Antoine Kombouaré (Nantes) 200.000 euros



8. Franck Haise (Lens) 110.000 euros



9. Frédéric Antonetti (Strasbourg) 75.000 euros



10. Michel Der Zakarian (Montpellier) 70.000 euros