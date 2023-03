Belgique : le terrible accident du joueur de football Sofian Kiyine qui écrase sa voiture dans une salle omnisports

Sofian Kiyine, joueur de football professionnel de l’équipe de Louvain, a été victime d’un accident de la route, ce jeudi 30 mars, à Flémalle, en Belgique. Son véhicule est venu se heurter à un rond-point avant de s’envoler à plusieurs mètres de hauteur et terminer sa course dans une salle omnisports qui se trouvait une vingtaine de mètres plus loin.

Les images de l’accident paraissent irréelles. Le joueur de football de 25 ans, Sofian Kiyine, a percuté un rond-point avant de traverser le mur de la salle omnisports de la ville de Flémalle qui se trouvait une vingtaine de mètres plus loin. Le véhicule du joueur de Louvain a traversé l’un des murs de la salle, à cinq mètres de hauteur, avant de se fracasser au sol.

El momento del grave accidente de Sofian Kiyine



ALLAH Y CHAFIH

«Parler de miracle, c'est même trop faible»

«La voiture a vraiment transpercé la paroi en tôle du bâtiment. Elle est ensuite venue s’écraser une dizaine de mètres plus loin, sur une partie des gradins et à quelques centimètres d’une ossature du complexe. Heureusement, personne ne se trouvait à cet endroit-là à ce moment. Une heure plus tôt, il y avait une vingtaine d’enfants qui occupaient cette partie», a rapporté un témoin de l'accident au média belge SudInfo. «Parler de miracle, c’est même trop faible. On n’ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer. On a évité un véritable drame Pour tout vous dire, ici, on se dit que même dans les films, on ne voit pas des choses pareilles», a-t-il ajouté.

Habituellement, la salle omnisports est un lieu fortement fréquenté, mais personne ne se trouvait sur le terrain lors de l’accident. Plus de peur que de mal. Pour l’instant, rien n’explique cette envolée mystérieuse du véhicule, mais la vitesse excessive au moment des faits pourrait être un élément de réponse.

Selon les informations de son club sur les réseaux sociaux, Sofian Kiyine a été transporté au service des urgences de l’hôpital le plus proche où des examens complémentaires sont actuellement en cours.

Sofian Kiyine was gisteren betrokken bij een auto-ongeval. We wensen hem veel beterschap.





— OH Leuven (@OHLeuven) March 31, 2023

La vie de l’ancien joueur du Chievo Vérone et de la Lazio Rome n’est plus en danger, mais le joueur présente de nombreuses fractures, d’après les informations des médias belges.