Cyclisme : le triomphe de Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres 2023

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté, ce dimanche 2 avril, le Tour des Flandres 2023 au terme d'un final haletant. Battu l'an passé, le double vainqueur du Tour de France a devancé le Néerlandais Mathieu van der Poel pour s'offrir une victoire qui vient garnir un joli palmarès.

Et de quatre ! Tadej Pogacar a remporté dimanche son premier Tour des Flandres, le quatrième Monument de sa carrière, en s'envolant dans la dernière ascension du Vieux Quaremont pour franchir la ligne d'arrivée en solitaire.

A 24 ans, le Slovène, qui a remporté l’édition la plus rapide (44,1 km/h) devient seulement le troisième coureur de l'histoire plus que centenaire du cyclisme, avec le Français Louison Bobet et le Belge Eddy Merckx, à avoir remporté à la fois le Tour de France et le «Ronde».

Monumental Pogacar ! Le Slovène remporte le Tour des Flandres 2023 et décroche un quatrième Monument. Van der Poel et Pedersen complètent le podium #RVV23 #LesRP pic.twitter.com/woMSYEKmfD — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 2, 2023

«C'est incroyable, c'est une journée que je n'oublierais jamais. Je pourrais presque prendre ma retraite après cette journée, a commenté le Slovène à qui il ne reste que Milan-Sanremo et Paris-Roubaix à remporter comme Monument. Sanremo, c'est la course la plus dure à aller chercher. Cette année, j'étais en grande forme mais je ne vais pas renoncer. Roubaix? On verra si je vais essayer un jour mais il faudra que je prenne quelques kilos d'abord.» Un seul homme à réussi à gagner les cinq Monuments et le Tour de France: Eddy Merckx.

«Pogi» continue ainsi sur les bases exceptionnelles de son début de saison avec des victoires aux Tour d'Andalousie et à Paris-Nice. Sa victoire dimanche à Audenarde est déjà sa dixième en 2023, en seulement 16 jours de course.