Formule 1 : Pierre Gasly échappe à une suspension pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan

A l’origine du terrible accident avec son coéquipier Esteban Ocon, ce dimanche 2 avril, au Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly n'a pas été sanctionné par les commissaires, échappant à une suspension pour la prochaine course en Azerbaïdjan (30 avril).

Il a dû accueillir la nouvelle comme un soulagement. A l'origine du terrible du violent accident avec son coéquipier Esteban Ocon, survenu au moment du 3e départ et qui a provoqué une 3e interruption, ce dimanche, du Grand Prix d’Australie, Pierre Gasly a échappé à une sanction. Alors qu'une enquête avait été ouverte par la FIA pour déterminer les raisons de ce crash, les commissaires ont conclu à un «incident de course» après avoir entendu les deux pilotes Alpine.

Cette décision permet à Pierre Gasly d'éviter une course de suspension, qui planait au-dessus de sa tête, et donc d'être au départ de la course en Azerbaïdjan à la fin du mois d'avril. La menace était bien réelle pour le Normand en raison des dix points de pénalités accumulés sur sa Super Licence depuis le 22 mai dernier. Et deux nouveaux points de pénalité auraient été synonymes de suspension pour le Grand Prix sur le tracé urbain de Bakou. Une issue qu’il est parvenu à éviter.

La frustration de Pierre Gasly après son accrochage avec Esteban Ocon #AusGP #F1 pic.twitter.com/YkbslxDv65 — CANAL+ F1 (@CanalplusF1) April 2, 2023

A l'arrivée, il s’était en tout cas excusé auprès de son coéquipier. «Il y avait des voitures partout, des voitures sorties, dont Pierre devant. Après il revient sur la piste, me serre un peu sur l’extérieur et je n’avais plus de place, donc on s'accroche. Mais tout va bien. Pierre est venu, on a discuté et il s’est excusé», a confié Esteban Ocon au micro de Canal+.

Comme les commissaires, le patron d'Alpine Otmar Szafnauer a lui aussi évoqué «un incident de course». «C’est malheureux qu’ils se soient percutés mais blâmer l’un ou l’autre n’est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c’est d’apprendre de cela», a-t-il ajouté. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Alpine ont quatre semaines pour retenir la leçon avant de se rendre en Azerbaïdjan (30 avril).