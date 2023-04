Marathon de Paris : Abeje Ayana sacré à seulement 20 ans, Helah Kiprop couronnée chez femmes

A seulement 20 ans, l’Ethiopien Abeje Ayana a remporté, ce dimanche 2 avril, la 46e édition du Marathon de Paris devant son compatriote Guye Adola. La Kényane Helah Kiprop s’est imposée chez les femmes.

Il ne pouvait pas rêver mieux pour sa première participation. Agé de 20 ans depuis à peine deux mois, l’Ehtiopien Abeje Ayana a triomphé sur le marathon de Paris couru, ce dimanche, dans les rues de la capitale. Malgré la fraîcheur et le temps humide, le jeune homme a déjoué les pronostics en s’imposant en 2h 07min et 15s, devant son compatriote Guye Adola présenté comme le favori de cette 46e édition.

