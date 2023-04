Football : Barcelone réclame la démission de Javier Tebas, président de la Liga accusé d’avoir fourni de fausses preuves dans l’affaire Negreira

Dans un communiqué, le FC Barcelone a réclamé, ce lundi, la démission du président de la Liga espagnole, Javier Tebas, qui aurait fourni de fausses preuves au parquet incriminant le club catalan dans l’affaire Negreira.

L’affaire Negreira continue de secouer le football espagnol. Et elle a connu un énième rebondissement, ce lundi, avec le FC Barcelone, qui a réclamé la démission de Javier Tebas de son poste de président de la Liga. Cette demande fait suite aux dernières révélations de «La Vanguardia» concernant le patron du football espagnol. Ce dernier aurait en effet envoyé des fausses preuves au parquet incriminant le club catalan, soupçonné d’avoir versé plus de 7 millions d’euros à l’ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres José Maria Enriquez Negreira, entre 2001 et 2018, pour obtenir des rapports sur les arbitres du championnat espagnol.

«Compte tenu de la gravité des informations parues aujourd’hui, lundi, dans La Vanguardia, dans lesquelles le président de La Liga, Javier Tebas, est lié à la présentation de fausses preuves au ministère public pour incriminer notre club, le FC Barcelone souhaite exprimer sa profonde colère, son indignation et son dégoût. Pour cette raison, nous demandons d’urgence au président de La Liga d’apparaître publiquement pour offrir des explications, au-delà du tweet envoyé aux premières heures du matin par M. Tebas, fuyant l’étude», a écrit le Barça.

Le club présidenté par Joan Laporta a profité de ce communiqué pour rappeler son innocence dans cette affaire. «Le FC Barcelone, comme l’a dit le président Joan Laporta ces dernières semaines, se sent victime d’un lynchage médiatique pour des faits qui n’ont jamais eu lieu : le Barça n’a jamais acheté d’arbitres», a ajouté le Barça, avant de pointer à nouveau du doigt Javier Tebas. «Ce n’est pas la première fois que le président de La Liga utilise toute sa machinerie médiatique pour dynamiter le FC Barcelone mais, au-delà de ses habituelles bêtises, nous n’aurions jamais pu imaginer qu’il tenterait d’incriminer notre club avec de fausses preuves», ont déploré les dirigeants catalans. Et cette affaire n’a sûrement pas fini de faire grand bruit de l’autre côté des Pyrénées.