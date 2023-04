Formule 1 : un nouveau format à l’essai au Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

La Formule 1 pourrait instaurer de nouveaux formats autour des essais libres et des qualifications dès le prochain Grand Prix qui aura lieu le 30 avril à Bakou (Azerbaïdjan).

Une révolution en pleine saison ? À en croire certaines informations qui circulent dans les paddocks, la Formule 1 pourrait innover dans le format des week-ends de course dès les prochaines semaines, avec l'introduction d’une deuxième séance de qualification, propre à la course sprint.

En effet, comme l’explique L’Équipe ce dimanche, les patrons d’écuries et Stefano Domenicali, le président de la F1, qui militait ces derniers jours pour une suppression des essais libres, auraient tenté de se mettre d’accord sur un nouveau format dès le 30 avril en Azerbaïdjan.

Ainsi, le vendredi après-midi serait inchangé et resterait consacré à la qualification officielle qui dessinerait la grille du Grand Prix.

C’est à partir du samedi qu’il y aurait de la nouveauté. En effet, l’heure d’essais libres du matin laisserait place à une qualification, sur un format similaire à l'habituel mais réduit : 12 minutes pour la Q1, 9 minutes pour la Q2 et 8 minutes pour la Q3. Les résultats permettront d’établir la grille de départ de la course sprint, qui se tiendra l'après-midi. Et la course sprint offrira la grille de départ du Grand Prix du dimanche.

Un vote officiel aura lieu avec l'accord de la FIA courant avril.