Formule 1 : un spectateur blessé par un débris au Grand Prix d’Australie (photos)

Un spectateur a été blessé au bras par un débris provenant de la monoplace de Kevin Magnussen, dimanche, à la fin du Grand Prix d’Australie de Formule 1, marqué par plusieurs incidents.

Plus de peur que de mal. Mais les conséquences auraient pu être dramatiques. Un spectateur a été blessé au bras, ce dimanche, par un débris de la monoplace de Kevin Magnussen, victime d’un accident dans les derniers instants du Grand Prix d’Australie. Au 54e tour, le pilote danois a percuté un mur, provoquant d’importants dégâts sur sa Haas, notamment au niveau du pneu arrière droit qui s’est envolé dans les airs.

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL

— Teegan Dolling (@tdolling) April 2, 2023