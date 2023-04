Ligue 1 : le calendrier du PSG jusqu'à la fin de la saison

Toujours en tête de la Ligue 1, malgré sa défaite, dimanche soir, face à Lyon (0-1), le PSG va devoir bien négocier sa fin de saison pour espérer décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire.

Rien n’est encore acquis pour le PSG. Loin de là. A neuf journées de la fin de la saison, le club de capitale occupe toujours la tête de la Ligue 1 avec 6 points d’avance sur Lens et Marseille, mais sa marge de manœuvre s’est considérablement réduite après sa nouvelle défaite concédée à domicile face à Lyon (0-1). Eliminés en 8e de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier, plus que décevants depuis le début de l’année 2023 avec déjà huit défaites concédées toutes compétitions confondues, vont devoir vite se remobiliser pour espérer décrocher le 11e titre de champion de France de l’histoire du club parisien.

Nice et Lens au programme

Et tout pourrait se jouer dans les prochaines semaines avec deux nouveaux rendez-vous très relevés : un déplacement à Nice ce samedi (8 avril), puis la venue de Lens au Parc des Princes le week-end suivant (15 avril). Autant de rencontres importantes que Paris va devoir parfaitement négocier pour ne pas vivre une énième désillusion. Si le PSG parvient à relever la tête et engranger les points, il ferait un grand pas vers le sacre. Car la suite s’annonce beaucoup plus abordable avec Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont.

Mais de nouvelles contre-performances viendraient semer encore un peu plus le doute sur une équipe à la dérive et rebattraient totalement les cartes dans la course au titre. Aux Parisiens de rapidement corriger le tir et de montrer un tout autre visage s'ils veulent conquérir ce titre de champion. Et dans ce sprint final, l’adversaire le plus redoutable pour le PSG est peut-être lui-même.

Le calendrier du PSG

8 avril : Nice-PSG

15 avril : PSG-Lens

23 avril : Angers-PSG

30 avril : PSG-Lorient

7 mai : Troyes-PSG

14 mai : PSG-Ajaccio

21 mai : Auxerre-PSG

27 mai : Strasbourg-PSG

3 juin : PSG-Clermont