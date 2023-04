«Paris, la capitale la moins footballistique du monde» : la presse argentine critique le PSG après les sifflets contre Lionel Messi

Les sifflets du Parc des Princes contre Lionel Messi ne sont pas passés inaperçus en Argentine. De quoi provoquer la colère de la presse nationale contre le PSG notamment.

Pris en grippe par les supporters parisiens, dimanche soir lors de la défaite contre Lyon (0-1), Lionel Messi est la cible constante des sifflets du Parc des Princes depuis quelques semaines. De quoi inquiéter la presse argentine qui a critiqué Paris.

Ainsi, dans un article du journal La Nacion, les journalistes argentins ont voulu rappeler que «La Pulga» était une légende qui mérite un peu plus de respect et ont lancé un pique sur le côté «footballistique» de la capitale française.

«le rugby comme sport le plus traditionnel»

«A son arrivée au PSG en août 2021, Lionel Messi a fait en sorte que Paris, la capitale la moins footballistique des grandes métropoles du monde, remplisse ses rues de supporters pour l'accueillir, peut-on lire. Une foule a accompagné son débarquement à l'aéroport au centre d'une ville qui vibre pour d'autres arts, et qui a le rugby comme sport le plus traditionnel.»

Le quotidien sportif explique que le problème vient du PSG, puisqu’avec l’Albiceleste Lionel Messi vit sa meilleure période. Après avoir remporté la Copa América et rejoint la France en provenance du FC Barcelone, le joueur FIFA THE BEST 2023 a remporté la Finalissima et la Coupe du monde.

Alors que beaucoup annoncent un possible retour du joueur au Barça, la tâche ne s’annonce pas aisée avec l’affaire Negreira qui touche le club catalan. «Messi a trois mois devant lui pour réfléchir à ce qu'il va faire, conclut La Nacion. Paris lui est devenu hostile et le ciel de Barcelone, derrière le paradis qu'on lui avait promis, est couvert.»