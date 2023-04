Football : Aleksander Ceferin réélu à la présidence de l'UEFA jusqu'en 2027, Philippe Diallo élu au Comité exécutif

Le Slovène Aleksander Ceferin, patron du football européen depuis 2016, a été réelu pour 4 ans, ce mercredi 5 avril, lors du 47e Congrès de l'UEFA. Président par intérim de la FFF, Philippe Diallo a lui été élu au Comité exécutif.

Ce n’était qu’une formalité, mais c’est désormais officiel. À la tête de l’UEFA depuis 2016, Aleksander Ceferin a été réélu à son poste de président de l’instance européenne du football pour un mandat de 4 ans, jusqu’en 2027. Âgé de 55 ans, le Slovène a été élu par acclamation devant les membres du Congrès présents au Portugal, au cours du 47e Congrès de l’UEFA, ce mercredi 5 avril.

Une élection sans rival

Sans aucun concurrent en lice pour le poste, Aleksander Ceferin briguait un troisième mandat en l’espace de quatre ans. «Je vous remercie du fond de mon cœur pour votre soutien unanime, a déclaré Ceferin à l'adresse des membres du Congrès. Cela veut dire beaucoup pour moi. C'est un grand honneur mais surtout une grande responsabilité envers vous et le football», a-t-il déclaré.

Avocat de formation et ancien dirigeant de la fédération slovène de football entre 2011 et 2016, Aleksander Ceferin est discrètement arrivé dans le paysage du football européen avant de se faire remarquer en s’opposant au Suisse Gianni Infantino, notamment sur le projet de Coupe du monde tous les deux ans, finalement abandonné. Malgré des relations tendues avec Aleksander Ceferin, le patron de la FIFA, réelu en février dernier, a tenu à féliciter son confrère : «Le football est un sport d’équipe. On n’a pas d’autre voie que la collaboration pour faire progresser le football. Nous avons trouvé une manière optimale de collaborer […]. Unis, nous sommes plus forts, nous sommes imbattables. C’est ensemble que nous ferons du football un sport meilleur. Vous avez en moi un authentique partenaire», a témoigné le Suisse.

Une présidence perturbée par la Super Ligue

Depuis son arrivée à la tête de l’UEFA, survenue après la suspension de Michel Platini, le dirigeant d’origine slovène a connu plusieurs épisodes compliqués, dont celui de la création d’une Super Ligue par plusieurs clubs majeurs de la scène européenne, en 2021. Un projet finalement abandonné face aux nombreuses menaces brandies à l’encontre des équipes participantes, bien que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin continuent de faire de la résistance auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, en dénonçant l’abus de position de l’UEFA.

«En quelque mois, la Super Ligue s'est transformée en fable du petit chaperon rouge. C'est le loup qui se déguise en grand-mère pour mieux vous dévorer. Mais personne n'est dupe car ce sont deux visions du monde qui s’affrontent, le cynisme contre la morale, l'égoïsme contre la solidarité, l'avidité contre le partage, la course au profit contre la course aux trophées», a notamment déclaré Aleksander Ceferin, vivement opposé à ce projet.

Parmi les travaux à venir pour le Slovène figurent la réforme du fair-play financier, avec notamment la mise en place d’un plafond salarial, la nouvelle formule de la Ligue des Champions à compter de la saison 2024/2025 et sa première phase sous forme de mini-championnat, ainsi que des réflexions sur la multipropriété des clubs.

Philippe Diallo nommé au Comex

Côté français, le président par intérim de la Fédération française de football Philippe Diallo a été élu au comité exécutif de l'UEFA, avec 37 voix des 55 associations membres de l'UEFA. Il obtient donc l'un des 7 postes qui étaient à pourvoir au sein du ComEx de l'instance européenne, et récupère donc un siège perdu depuis le licenciement par la FFF de sa directrice générale, Florence Hardouin.

«Je tiens à remercier les membres de l’Assemblée générale de l’UEFA pour l’estime et la confiance accordées au football français que je représente», a salué Philippe Diallo. «La France a toujours joué un rôle important dans les grandes décisions prises pour le football continental et mondial», a-t-il conclu.