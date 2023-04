Paris-Roubaix Femmes : la Canadienne Alison Jackson remporte la troisième édition

La Canadienne Alison Jackson a terminé sa course à la première position du peloton de la version féminine du Paris-Roubaix, et ce, malgré un parcours endurci.

Un parcours de 145,4 kilomètres avec 29,9 kilomètres de pavés attendait les cyclistes de cette troisième édition du Paris-Roubaix Femmes. Et c’est la Canadienne Alison Jackson, 34 ans, qui est arrivée en tête de la course avec un temps de 3 heures, 42 minutes et 56 secondes.

Parties de Denain, les coureuses ont dû faire face à un circuit plus compliqué jusqu’au vélodrome de Roubaix, en raison du niveau global qui a évolué.

Parmi elles, de grandes favorites étaient attendues, notamment la Begle Lotte Kopecky (Team SD Worx), qui a déjà remporté trois Classiques cette année (Omloop, Nokere Koerse et le Tour des Flandres) ou encore l’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), victorieuse du Paris-Roubaix Femmes de 2022.

Finalement, c’est bel et bien Alison Jackson (EF Education-Tibco-SVB) qui a remporté la course. Elle a réussi à se démarquer d’un groupe de six coureuses grâce à un sprint.

La Canadienne était issue de l'échappée matinale qui a réussi à résister au retour du groupe des favorites, retardé par les chutes.

Alison Jackson est suivie de près par l’Italienne Katia Ragusa (Liv Racin Teqfind) et de la Belge Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) qui complète le podium.