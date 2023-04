Angleterre : les arbitres reconnaissent une erreur de la VAR lors de Tottenham-Brighton

Les arbitres d’Angleterre ont reconnu, ce dimanche, une erreur de la VAR lors du match de la veille entre Tottenham et Brighton (2-1).

L'organisme responsable de l'arbitrage professionnel en Angleterre, le PGMOL, a reconnu dimanche que Brighton aurait dû bénéficier d'un pénalty contre Tottenham la veille, lors du match perdu 2-1 pour la 30e journée de Premier League, indiquent les médias anglais.

«Howard Webb, le responsable principal de l'arbitrage du PGMOL, a présenté des excuses à Brighton et discuté avec eux du processus de prise de décision pendant ce match», écrit notamment Sky Sport.

Troisième excuse de la saison envers Brighton

Alors que le score était de 1-1, l'arbitre Stuart Atwell et l'assistance vidéo n'ont rien trouvé à redire quand Pierre-Emile Hojbjerg a fait tomber Kaoru Mitoma dans la surface en lui marchant sur le pied à la 74e minute. Cinq minutes plus tard, Harry Kane a inscrit le but du 2-1 donnant la victoire aux Spurs.

Avant cela, Brighton avait déjà eu deux buts annulés par la VAR pour des mains, le second provoquant une altercation sur le banc de touche, et entraînant l'expulsion des deux entraîneurs Cristian Stellini et Roberto de Zerbi.

Selon la BBC, Brighton a également demandé des explications sur d'autres incidents lors du match : les deux buts refusés, un pénalty non-accordé pour tirage de maillot sur leur capitaine Lewis Dunk et l'expulsion de de Zerbi, estimant qu'il essayait au contraire de calmer tout le monde le long de la ligne de touche.

C'est la troisième fois cette saison que le PGMOL s'excuse pour des erreurs affectant Brighton. Un pénalty aurait dû leur être accordé lors d'une défaite (2-1) contre Aston Villa et un but, qui aurait dû leur donner la victoire contre Crystal Palace (1-1) en février, avait été annulé alors que la ligne de référence pour juger d'un hors-jeu n'avait pas été alignée sur le dernier défenseur adverse.