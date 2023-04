Ligue 1 : le PSG se reprend, Lens confirme, Lyon renverse Rennes… ce qu’il faut retenir de la 30e journée

Entre les victoires de Lens, du PSG et de Lyon, voici ce qu’il faut retenir de la 30e journée de Ligue 1 qui se dispute ce week-end, en attendant les autres matchs.

Lens-Strasbourg : 2-1

Lens a empoché contre Strasbourg (2-1) sa quatrième victoire consécutive. Un succès précieux d’autant que les Lensois iront au Parc des Princes lors de la prochaine journée pour mettre la pression sur le PSG. Les Sang et Or ont débloqué la situation par Przemyslaw Frankowski à la 11e minute. Facundo Medina a doublé la mise après l’heure de jeu (65e). Strasbourg a réduit la marque sur un coup d'éclat solitaire, une frappe idéalement enroulée de Kévin Gameiro que Brice Samba n'a même pas tenté d'aller chercher (85e). Le RCSA, 16e avec 26 points, ne sont pas encore assurés du maintien.

Angers-Lille : 1-0

Coup d’arrêt et relance. Lille a été stoppé par Angers (1-0), qui a mis fin à une série noire de 21 matches sans victoire. Le seul buteur de la rencontre, Halid Sabanovic, a exulté à la 84e minute.Dans le contexte de l'affaire de blanchiment en bande organisée qui a visé cette semaine Saïd Chabane, propriétaire déjà poursuivi pour agressions sexuelles aggravées, ce succès inespéré redonne un peu de sourire aux supporters, qui se projettent déjà vers une relégation quasi-inéluctable en Ligue 2.

Nice-PSG : 0-2

Le PSG a péniblement relevé la tête en s'imposant à Nice (2-0) samedi soir. Un succès important pour conserver six points d’avance sur Lens. Après deux défaites consécutives, les hommes de Christophe Galtier, sous pression, ont enfin empoché trois points malgré une grande souffrance. Lionel Messi, qui n’est plus le bienvenu au Parc des Princes si l’on se réfère aux sifflets à chaque rencontre à domicile, a trouvé le chemin des filets pour les 14e fois de la saison. Puis, Sergio Ramos, buteur de la tête (76e), a fini par faire le break en fin de rencontre. Gianluigi Donnarumma a sauvé les Parisiens a plusieurs reprises.

Lyon-Rennes : 3-1

Quatre jours après son élimination en demi-finale de Coupe de France à Nantes (1-0), l'OL a battu Rennes (3-1) et remonte au 7e rang. De quoi se relancer pour les places européennes. Dans un Groupama stadium vide à la suite du boycott des supporters pour protester contre l’élimination en Coupe de France et la saison compliquée, les Gones ont d’ailleurs mal commencé avec un but d’un ancien de la maison, Amine Gouiri (11e). Il faudra attendre l’heure de jeu pour que Corentin Tolisso n’égalise (60e) puis qu’Alexandre Lacazette ne double la mise (68e) avant que Bradley Barcola n’offre un précieux succès (79e) aux hommes de Laurent Blanc.

Ajaccio-Auxerre : 15h

Troyes-Clermont : 15h

Montpellier-Toulouse : 15h

Reims-Brest : 15h

Nantes-Monaco : 17h05

Lorient-OM : 20h45