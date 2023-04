NBA : Minnesota suspend Rudy Gobert un match pour avoir frappé un coéquipier

Les Wolves ont décidé de laisser de côté pour leur premier match de play-in face aux Lakers le pivot français Rudy Gobert, coupable d'avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson.

La sanction est tombée. Les Minnesota Timberwolves ont suspendu Rudy Gobert un match pour avoir donné un coup de poing à la poitrine d’un coéquipier, ce qui l'exclut du match de barrage contre les Los Angeles Lakers mardi, a annoncé la franchise ce lundi.

NEWS: The Minnesota @Timberwolves today announced the team has suspended center Rudy Gobert for one game following yesterday’s incident.





— Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 10, 2023