NBA : Rudy Gobert disjoncte et frappe un coéquipier (vidéo)

Le pivot français des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert a frappé son coéquipier Kyle Anderson lors du dernier match de la saison régulière face aux New Orleans Pelicans. Il a été renvoyé chez lui par sa franchise.

Un coup de sang du géant. Alors que son équipe était menée 48-36 à la mi-temps face aux New Orleans Pelicans, le pivot fraçais Rudy Gobert a donné un coup de poing à son coéquipier des Minnesota Timberwolves Kyle Anderson, provoquant une échauffourée entre l'ensemble de l'équipe.

Sur la vidéo, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit les deux hommes dans une discussion franche. Puis, le joueur formé à Cholet donne un coup au niveau du thorax d'Anderson.

La franchise de Minnesota a rapidement fait savoir que le joueur de 30 ans ne poursuivrait pas la fin de ce match important, puisqu'il s’agissait du dernier de la saison régulière.

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate.

