NBA : tout savoir sur les enjeux du tournoi «Play-in» pour la qualification en playoffs

Après une dernière soirée de saison régulière mouvementée en NBA, les quatre affiches du «Play-in» sont connues. Voici ce qu'il faut savoir à propos de chaque duel.

Le dernier virage avant les playoffs. Le «Play-in» va permettre aux équipes situées entre la 7e et la 10e place de leur conférence (Est et Ouest) de disputer au moins une rencontre supplémentaire pour obtenir leur billet pour les phases finales du championnat. Ce mardi, les Heat (7e à l’Est) joueront les Hawks (8e) à domicile, puis ce sera au tour des Lakers (7e à l’Ouest) de recevoir les Wolves (8e) devant leur public. Le lendemain, les Raptors (9e à l’Est) affronteront les Bulls (10e) à domicile, avant le duel entre les Pelicans (9e à l’Ouest) et le Thunder (10e) sur le parquet de la Nouvelle-Orléans.

Le gagnant de la rencontre entre le 7e et le 8e sera directement qualifié pour les playoffs, et affrontera le 2e au classement de sa conférence (Boston à l’Est, Memphis à l’Ouest). Le perdant de la rencontre entre le 9e et le 10e sera éliminé. Celui qui s’est imposé jouera le perdant de l’autre rencontre, dans un ultime duel pour arracher la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs, qui sera disputé vendredi. Les deux derniers qualifiés affronteront la première équipe au classement de leur conférence respective (Bucks à l’Est, Nuggets à l’Ouest).

Le 8e et le 10e en danger

Deux détails amusants concernant le «Play-in» : les statistiques des joueurs ne comptent pour rien, ni pour la saison, ni pour les playoffs. LeBron James peut marquer 50 points face aux Wolves, ce ne sera pas comptabiliser sur son total de points inscrits en saison régulière ou en playoffs. Ces statistiques sont comptabilisées uniquement dans le cadre du tournoi «Play-in», qui ne compte que 13 matches au total dans sa courte histoire pour le moment.

Deuxième détail, pour les éventuels parieurs : il ne fait pas bon être 8e. Le 7e s’est qualifié à chaque fois (4v-0d) depuis le lancement du tournoi en 2020. Le 8e en est à 1 victoire pour 7 défaites. Les seuls à survivre ont été les Wizards de Washington en 2021 qui, après une défaite face à Boston, avaient réussi à vaincre Indiana pour se qualifier. La 10e équipe est à 0 victoire contre 4 défaites. La 9e place affiche un bilan positif de 7 victoires pour une seule défaite. On pourrait donc avoir les Wolves contre les Pelicans à nouveau vendredi prochain à l’Ouest. Espérons cette fois que Rudy Gobert garde son calme.

Atlanta-Miami

L’an dernier, le Heat était à deux doigts de retourner en finale NBA face à Boston. Voilà les hommes d’Erik Spoelstra dans le «Play-in» moins d’un an plus tard. Face aux Hawks à domicile, Miami part en pleine confiance. Ils ont remporté trois de leurs quatre confrontations cette saison. Atlanta affiche un bilan de 3 victoires pour 10 défaites face au Heat ces deux dernières saisons, dont 1v-6d à Miami. Et Jimmy Butler était absent lors de leur unique victoire. Le Heat n’est pas au mieux de sa forme, mais reste un redoutable adversaire. Bam Adebayo, Jimmy Butler, et le coach Erik Spoelstra, ont déjà prouvé à maintes reprises leur capacité à répondre présent dans les moments chauds.

Du côté d’Atlanta, Quin Snyder vient à peine de reprendre le coaching après le licenciement de Nate McMillan. La saison est plus que décevante. L’arrivée de Dejounte Murray à l’intersaison n’a pas permis à Atlanta de passer un cap. On peut même parler d’une certaine régression par rapport à il y a deux ans quand le club avait réussi à se hisser en finale de la conférence Est. Mais tout espoir n’est pas exclu avec Trae Young. Le meneur des Hawks peut exploser offensivement à tout moment. Si Snyder parvient à le libérer de l’étau défensif que prépare Miami, pourquoi pas. Mais le doute domine.

Wolves-Lakers

Rudy Gobert sera-t-il présent pour le match de mardi ? Cela semble probable. Le pivot s’est déjà excusé pour son comportement lors de la rencontre face aux Pelicans, que ce soit auprès de ses coéquipiers, de l’organisation et des fans. Kyle Anderson a également expliqué être prêt à laisser l’incident derrière lui. Pas sûr que Minnesota décide de suspendre Gobert à ce moment de la saison. Le moment le plus coûteux lors de la victoire face aux Pelicans restera toutefois la blessure de Jaden McDaniels qui s’est fracturé la main en frappant contre un mur en rejoignant les vestiaires à la mi-temps. Juste après l’incident entre Rudy Gobert et Kyle Anderson.

Dans l’optique d’un duel face à LeBron James et Anthony Davis, c’est dommage. Et cette fois, les Wolves ne pourront pas compter sur Patrick Beverley pour les conduire à la terre promise. Les Lakers possèdent le 6e Net Rating depuis le All-Star Game, et la 4e meilleure défense. Avec LeBron James qui a manqué une bonne partie de la fin de saison. Los Angeles semble être sur une excellente dynamique pour rejoindre les playoffs dès mardi soir. Avec un duel face aux Grizzlies à venir.

Chicago-Toronto

Chicago peut-elle devenir la première équipe de l’histoire du «Play-in» à s’imposer en étant 10e de sa conférence ? Pas impossible. Depuis le All-Star Game, et l’arrivée de Patrick Beverley le 21 février dernier, les Bulls possèdent la 1ère défense de la NBA selon NBA.com. Ils ont également le 3e Net Rating de la ligue derrière Boston et Golden State. Preuve que Chicago ne va pas être facile à battre.

En face se trouvent les Raptors, qui affichent un bilan de 27 victoires et 14 défaites à domicile cette saison. Dont deux victoires face aux Bulls. Le club est toutefois empêtré dans des négociations compliquées avec Nick Nurse, le coach qui a mené le club au titre en 2019, qui pourrait partir à Houston. Ime Udoka, le coach mis à l’écart par Boston en début de saison, serait dans le viseur de Masai Ujiri pour prendre la suite. Bref, l’ambiance n’est pas idéale.

OKC-Pelicans

Pari réussi pour le Thunder qui a accroché cette place après une saison exemplaire, aussi bien de la part des joueurs que du coaching staff. Avant qu’on soit tous à imaginer ce que cette équipe peut donner avec le retour Chet Holmgren et du/des futurs picks de Draft, Shai Gilgeous-Alexander et consorts vont avoir une chance de poursuivre leur saison dans un affrontement face aux Pelicans.

Ces derniers ont perdu conte Minnesota dans un match ultra-tendu avec un Brandon Ingram étincelant (42/12/7). Les Pelicans pourraient à nouveau jouer leur place en playoffs face à Minnesota ce vendredi s’ils l’emportent contre OKC, et que les Wolves perdent leur match face aux Lakers. En cas de qualification, la probabilité de voir Zion Williamson faire son retour pour le premier tour des playoffs reste envisageable. Pour un ‘upset’ contre les Nuggets ? Cela reste à voir.