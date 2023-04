Football : Samir Nasri explique pourquoi il a refusé le PSG et Lyon

Samir Nasri a confié, dans une interview au streameur Zack Nani, avoir été approché par le PSG et Lyon pendant sa carrière. Mais l’ancien Marseillais a repoussé les approches des deux clubs.

Samir Nasri à Lyon ou Paris ? Hors de question ! Invité de l’émission «Zack En Roue Libre» ce lundi sur Twitch, l’ancien milieu de terrain de l’OM ou encore Arsenal est revenu sur ses refus de rejoindre l’Olympique lyonnais et le club de la capitale.

«Ils (les dirigeants de Lyon) viennent me voir à Cassis, à l’époque chez Jean-Pierre Bernès. Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde, se remémore Samir Nasri. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas. (…) Je donne l’accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m’appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais ‘Oh !’. Mais non, je suis parti à Arsenal.»

L'époque où Aulas avait essayé de signer Samir Nasir à l'OL pic.twitter.com/MwQYsrd4rM — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 10, 2023

Les anecdotes de transferts folles de Nasri lors de son départ d'Arsenal pic.twitter.com/6LG3Me0SIv — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 10, 2023

Et à l’été 2011, alors qu’il allait quitter Arsenal pour Manchester City, le «Petit Prince», comme il était surnommé à l’OM, a été approché par plusieurs clubs comme Manchester United et les Citizens, mais pas seulement. «Il y avait la Juventus, qui venait de remonter (de 2e division) donc ils ne jouaient pas la Ligue des champions, l’Inter Milan, il y avait Chelsea. Et après j’ai eu le PSG. Le PSG, je les ai eu parce que Leonardo, qui était à l’Inter, était passé à Paris donc il m’a dit : ‘Je te veux, c’est toi que je veux'. Je lui dis : ‘C’est pas possible. Je suis Marseillais, je peux pas le PSG», détaille celui qui est actuellement consultant Canal+.

Samir Nasri, qui est né à Marseille, a toujours clamé son amour pour le club phocéen. Il confirmera en discutant avec Arsène Wenger. «Du coup, j’en parle à Arsène (des club intéressés, ndlr). Et il me dit : ‘Va au PSG !’ Je lui dis : ‘Mais ça va pas la tête, je suis Marseillais, c’est pas possible (…)’.»