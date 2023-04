Real Madrid-Chelsea, quart de finale aller de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Real Madrid reçoit Chelsea, ce mercredi 12 avril, en quart de finale aller de Ligue des champions. Voici le programme TV.

Un an après leur quart épique, le Real Madrid et Chelsea se retrouvent au même stade de la compétition, avec une manche aller mercredi (21h sur Canal+) au Santiago-Bernabéu.

Les Blues, qui traversent une saison très compliquée avec une 11e place, se présenteront dans la capitale espagnole avec un nouveau coach, Frank Lampard, de retour au club après le licenciement de Graham Potter. Ce dernier avait remplacé Thomas Tuchel.

L'an dernier, le Real Madrid avait réussi à battre Chelsea 3-1 à Stamford Bridge à l'aller, grâce à un triplé du futur Ballon d'Or Karim Benzema. Au retour, Mason Mount, Rüdiger et Timo Werner avaient réussi une remontada... mais Rodrygo était parvenu à pousser le match en prolongation, lors de laquelle Benzema, encore lui, avait envoyé le Real vers le dernier carré.

Pour contrer Benzema, auteur du but qui a scellé l'élimination de Liverpool en huitièmes de finale et de deux triplés la semaine dernière, Chelsea comptera sur l'international français N'Golo Kanté, enfin de retour, et espère aussi un Joao Felix au top.

Programme TV

Real Madrid-Chelsea

Quart de finale Ligue des champions

Mercredi 12 avril, 21h, sur Canal+