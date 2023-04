Une paire de baskets portée par Michael Jordan vendue 2,2 millions de dollars, un record

Mise en vente par la société d'enchère Sotheby's, une paire de chaussures portée en finale de NBA par le célèbre basketteur Michael Jordan, en 1998, a été vendue ce mardi 2,2 millions de dollars, devenant ainsi la plus chère de l’histoire.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

— Sotheby's (@Sothebys) April 11, 2023