Arabie saoudite : Rudi Garcia viré à cause de Cristiano Ronaldo et remplacé par José Mourinho ?

Rudi Garcia a été officiellement démis de ses fonctions d’entraîneur du club saoudien d’Al-Nassr, ce jeudi. La faute à de mauvais résultats ainsi qu’à sa relation compliquée avec Cristiano Ronaldo. José Mourinho pourrait lui succéder.

Fin du duo Garcia-Ronaldo. Le technicien français n'est plus l’entraîneur d’Al-Nassr, équipe saoudienne où évolue Cristiano Ronaldo depuis janvier. Les mauvais résultats enregistrés dernièrement et la relation dégradée avec son vestiaire ont eu raison de lui.

Tenu en échec par Al-Fayha (0-0) le week-end dernier et battu début mars par Al-Ittihad (1-0) dans le choc de haut de tableau, Al-Nassr a perdu la tête du championnat et pointe actuellement à la deuxième place à trois points d’Al-Ittihad. Sans oublier la Supercoupe d’Arabie saoudite perdue fin janvier. Les résultats ont fragilisé l’ancien coach de l’OM et de la Roma.

قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.



قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق .

Récemment, Garcia s’en serait aussi pris à ses joueurs dans le vestiaire, estimant qu’ils ne donnaient pas tout sur le terrain. «Je ne suis pas satisfait de la performance des joueurs. Je leur ai demandé de jouer au même niveau que le dernier match (une victoire 5-0 sur Al-Adalah), mais cela ne s'est pas produit. Il reste sept matchs, nous allons essayer de récupérer, et nous réalisons que ce n'est pas facile après avoir perdu deux points, mais tout est possible», avait-il confié au micro de Saudi Sports Company après un match nul dernièrement.

Mourinho et Ronaldo réunis ?

Après ce match nul justement, Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain en colère, après un vif échange avec des adversaires. Selon As, le Portugais était aussi remonté contre les choix tactiques de Rudi Garcia qui ne proposerait pas un football qu’il aime.

Et selon ce même journal, José Mourinho serait la principale cible pour remplacer Rudi Garcia. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l’AS Rome, le Portugais ferait l'objet d'une offre de 100 millions d'euros sur deux ans. Le duo Mourinho-Ronaldo sera-t-il réuni comme au Real Madrid entre 2010 et 2013 ?