Football : voici le nouveau format du championnat de France féminin

La Fédération française de football, qui a fait plusieurs annonces pour le développement du football féminin de haut-niveau, a présenté, ce jeudi 13 avril, un nouveau format pour le championnat de France.

Le football féminin fait sa révolution en France. Dans une volonté de développer le football féminin de haut-niveau et «répondre à la concurrence européenne», la Fédération française de football a fait plusieurs annonces majeures, ce jeudi, par le biais de Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas. Economiques pour commencer avec l’augmentation des dotations «de 20 à 25% ce qui constitue un effort de 4 à 5 millions», a indiqué le président de la FFF, qui souhaite «une professionnalisation» du foot féminin dans l’Hexagone.

Conférence de presse sur le développement du football féminin de haut-niveau https://t.co/LSfLF2zvQq — FFF (@FFF) April 13, 2023

Mais aussi sportives avec la création d’une Ligue professionnelle propre aux féminines, interne à la FFF, qui sera effective le 1er juillet 2024. Et avant que celle-ci voie le jour dans un an, si l’assemblée fédérale (de la FFF en juin, ndlr) vote sa création, le championnat de France va adopter un nouveau format dès la saison prochaine avec la mise en place de play-offs.

La création d'un trophée des championnes

Alors qu’ils s’articuleront autour de deux demi-finales (12 mai 2024), d’une petite finale (18 mai 2024) et d’une finale (19 mai), ils détermineront le futur champion et les trois équipes qualifiées pour la Coupe d’Europe. Les deux finalistes, ainsi que le vainqueur de la petite finale, décrocheront leur billet pour la Ligue des champions féminine.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté. Un trophée des championnes va également être créé et la première édition se jouera le 10 septembre prochain, à Troyes. Cette rencontre lancera la nouvelle saison, dont les premières journées de D1 et D2 ont été fixées aux 16 et 17 septembre.

La D2 va également été restructurée avec une division resserrée à une seule poule de douze clubs, alors qu’une 3e division va être créée avec deux poules de douze clubs.