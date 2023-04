WRC : le pilote irlandais Craig Breen décède dans un accident en marge du rallye de Croatie

Craig Breen, pilote irlandais de WRC, est décédé tragiquement ce jeudi 13 avril à 33 ans, dans un accident en pleine reconnaissance du rallye de Croatie prévu du 20 au 23 avril.

Le monde du WRC est en deuil. Le pilote de rallye irlandais Craig Breen (Hyundai) a trouvé la mort dans un accident lors d'une reconnaissance avant la prochaine manche du championnat du monde WRC en Croatie (20 au 23 avril), a indiqué son équipe jeudi dans un communiqué.

Le natif de Waterford, âgé de 33 ans, qui devait uniquement disputer une partie des épreuves WRC cette saison, avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l'année, en février

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw

