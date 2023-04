Football : Corinne Diacre réclame 6 millions d'euros à la FFF

L'ancienne sélectionneuse de l'Équipe de France féminine Corinne Diacre réclamerait un dédommagement de 6 millions d'euros à la Fédération française de football, suite à sa mise à l'écart.

Suite à une fronde menée par plusieurs cadres des Bleues (Wendie Renard, Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto), Corinne Diacre a été évincée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine, à quelques mois seulement de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Et elle a été remplacée sur le banc des Tricolores par Hervé Renard.

Mais l'ancienne entraîneure de Clermont ne souhaiterait pas en rester là et demanderait un dédommagement financier à la Fédération française de football, à hauteur de six millions d'euros selon L'Équipe. Cette somme correspondrait au montant de son salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat (jusqu'à août 2024) et à une indemnité pour le préjudice subi.

« C’est vexatoire et humiliant pour elle »

Son avocat Christophe Ayela s'est exprimé sur la mise à l'écart de sa cliente : «On ne propose aucune solution à madame Diacre. On a une situation ubuesque avec deux sélectionneurs en poste. On ne lui permet même pas de trouver un nouveau boulot. Pour l’instant, on met la poussière sous le tapis et on attend que ça se passe. C’est vexatoire et humiliant pour elle».

Reste à savoir maintenant si la FFF va parvenir à trouver un terrain d'entente avec Corinne Diacre.